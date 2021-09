Nuno Espirito Santo déplore la « terrible » crise des blessures de Tottenham alors que Steven Bergwijn et Lucas Moura boitent et Jamie O’Hara remet en question la profondeur de l’équipe avant le choc crucial de Chelsea

in

Nuno Espirito Santo est en train de ruiner la situation de blessure “terrible” de Tottenham alors que Lucas Moura et Steven Bergwijn sont devenus les derniers à prendre des coups lors du match nul 2-2 de la Ligue Europa à Rennes.

Le Portugais est à court d’options pour le choc de dimanche en Premier League avec Chelsea avec Son Heung-min déjà aux prises avec un problème de mollet.

Moura pourrait maintenant avoir un sort sur la touche

Bergwijn a également été retiré avec une blessure

Cela s’ajoute à Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Davinson Sanchez hors de combat pour les deux derniers matchs alors qu’ils se mettent en quarantaine en Croatie après avoir défié les règles de la Premier League pour se rendre en Amérique du Sud pour des missions internationales il y a quinze jours.

Lors d’une soirée difficile en France dans sans doute leur mission la plus difficile de leur phase de Groupe G, le joueur de 47 ans a vu son équipe prendre l’avantage dès le début grâce à un but contre son camp de Loic Bade avant que l’équipe de France ne riposte de chaque côté de la mi-temps grâce à Flavian. Tait et Gaétan Laborde.

Le niveleur de Pierre-Emile Hojbjerg a valu un point aux Spurs, mais Nuno est frustré par la situation.

«Ça a été terrible. Je dois être honnête. Ne nous cachons pas derrière quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

“Après le match de Watford, tout ce qui s’est passé n’a pas été très bon pour nous.

Nuno a de quoi méditer après le match nul avec Rennes

“Mais c’est le foot. Et nous savons que c’est un moment que nous devons surmonter.

«Aujourd’hui, nous avons essayé de montrer aux joueurs des solutions, en pensant au match de dimanche. Mais il s’agit de surmonter les obstacles. Cela nous rendra certainement plus forts pour l’avenir. »

Lorsqu’on lui a demandé si Bergwijn ou Moura seraient aptes pour le match de dimanche, il a répondu : « Douloureux, vraiment mauvais. Je ne peux pas te le dire. Ils sont pris en charge par le service médical. Mais ça a été dur.

L’ancien milieu de terrain des Spurs, Jamie O’Hara, a dénoncé son ancien club pour sa performance ” terne ” et a déclaré que l’affichage montrait à quel point leur équipe était mince.

Harry Kane n’a pas réussi à faire sa marque contre Rennes

“Je pensais que c’était de la foutaise”, a-t-il déclaré au Sports Bar. «Je pensais que c’était une mauvaise performance et que c’était terne. Ce “gardien” est censé prendre la relève de Lloris.

« Il plaçait des balles au milieu du but. »

L’ancien as de Chelsea, Jason Cundy, a fait écho aux sentiments d’O’Hara en déclarant: “Ce qui inquiète les fans des Spurs, c’est la blessure de Lucas Moura, Son est absent, mais pourrait être de retour pour le week-end.

«Bergwijn est également parti blessé. Cela ennuiera probablement autant les fans des Spurs que la performance et le résultat. »

O’Hara a ajouté : « Cela montre à quel point nous sommes légers sur le terrain avec l’équipe que nous avons. Nous avons signé des joueurs, mais avons-nous été suffisamment signés ?

«Bryan Gil, je l’aime bien et il est talentueux mais il est un peu léger. Nous devons l’envoyer en prêt au Bayern Munich pendant une saison pour se muscler !

“Je n’en étais pas content.”

