Nuno Espirito Santo dit que Harry Kane ” doit se préparer et aider l’équipe ” après que Tottenham ait battu Man City sans lui

Le manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, n’a laissé aucun doute sur ses sentiments à propos de Harry Kane.

Le nouveau patron des Spurs a pris un départ parfait alors que son équipe a battu les champions en titre de la Premier League Man City 1-0 dimanche.

Nuno Espirito Santo aura à cœur de garder son attaquant vedette

Kane n’était pas impliqué.

Le capitaine anglais, qui a été fortement lié à un déménagement à City cet été, n’a eu que deux séances d’entraînement avec la première équipe après son retour tardif de vacances.

En conséquence, il a été décidé qu’il n’était pas assez en forme pour même prendre une place sur le banc.

Quoi qu’il en soit, les fans de City à l’extérieur ont tenté de le recruter avec une bannière indiquant: “Kane, viens à City pour soulager ta douleur.”

À la fin du jeu, cependant, un chant de « Regardez-vous Harry Kane ? a sonné autour du stade Tottenham Hotspur.

Kane était introuvable

Nuno a déclaré à Sky après le match : « Écoutez, honnêtement, Harry est l’un des meilleurs joueurs du monde.

“Nous avons donc beaucoup de chance de l’avoir, il doit donc se préparer et aider l’équipe.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Kane jouerait dans le prochain match de championnat des Spurs, Nuno a répondu: “Nous devons toujours aller au Portugal [for the Europa Conference League match vs Pacos Ferreira].

“Nous devons aller au Portugal, puis nous pensons aux loups.”

Son était le héros des Spurs en l’absence de Kane

En réfléchissant sur le jeu en général, il a conclu : « Je suis sûr qu’avec l’engagement et avec le talent que nous avons, nous allons être une bonne équipe.

« Nous sommes en train de le faire.

« J’apprends tous les jours. Chaque jour que je travaille avec eux, j’apprends chaque jour.

« Je suis très fier d’eux aujourd’hui, très fier.

