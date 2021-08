Nuno Espirito Santo dit que l’homme de Tottenham « lutte » après avoir vu Pacos de Ferreira gagner

in

Nuno Espirito Santo a admis que Ryan Sessegnon « lutte » après avoir regardé le milieu de terrain lors de la victoire 3-0 de Tottenham contre Pacos de Ferreira.

La victoire était suffisante pour envoyer les Spurs en phase de groupes de la Ligue Europa Conference après leur défaite 1-0 au match aller.

Harry Kane a débuté son premier match de la saison au match retour. Le capitaine anglais a annoncé mercredi qu’il resterait aux Spurs cet été après avoir souhaité déménager à Manchester City et était capitaine dans la nuit.

Les nouvelles recrues Cristian Romero et Bryan Gil ont obtenu leurs premiers départs à domicile. Les Spurs avaient la puissance de feu sur le banc, avec Son Heung-min, Dele Alli et Steven Bergwijn parmi les remplaçants.

Kane n’a eu besoin que de neuf minutes pour rappeler aux fans des Spurs pourquoi ils l’aimaient alors qu’il contrôlait de manière experte la passe de Gil, puis inscrivait son 223e but pour le club.

Kane a doublé son score 11 minutes avant la pause alors qu’il contrôlait un ballon libre dans la surface après que Giovani Lo Celso eut bloqué un tir et tiré dans le coin inférieur.

Lo Celso a fouetté un coup franc d’un angle aigu pour le faire 3-0 avec 78 minutes au compteur.

Sessegnon a joué pendant 63 minutes avant d’être remplacé par Pierre-Emile Hojbjerg et Espirito Santo pense qu’il a beaucoup plus dans son casier qu’il n’a montré.

« Je vais commencer par Sessegnon. Je pense qu’il lutte, il lutte. Beaucoup de temps hors compétition. Il a du talent. C’est un joueur qui peut nous donner de bonnes choses. Un contre un, en croisant, il a de l’énergie mais il n’a pas fait tout ce qu’il a aujourd’hui », a déclaré Espirito Santo.

«Je crois vraiment qu’il a beaucoup plus qu’il peut donner.

«Je pense que Bryan (Gil) a fait un bon match dans une position différente au milieu de terrain aujourd’hui. Il était plein d’énergie et c’est ce qu’on voulait, réaction à la perte du ballon, talent.

“Il apporte du talent et chaque fois qu’il va dans le dernier tiers du terrain, c’est un joueur qui doit s’améliorer dans sa prise de décision, mais nous sommes là pour le soutenir.”

Kane s’est engagé

Le patron des Spurs a également insisté sur le fait que Kane était engagé dans le club après son demi-tour cette semaine.

« Je vois Harry tous les jours depuis qu’il nous a rejoint. Tous les jours. Il n’a rien à prouver. Il est engagé. Tout ce qui s’est passé avec la situation avant, c’est du passé”, a déclaré l’entraîneur portugais.

« Je le vois aujourd’hui à l’entraînement. Je l’ai vu aujourd’hui à la fin du match, maintenant il est temps de récupérer. Kane est un de plus qui va nous aider.

«Il a bien joué, il a marqué, il a eu de bons mouvements, il a aidé l’équipe en possession, hors de possession a gardé sa forme, a aidé à récupérer le ballon.

« Il s’améliore encore. Mais jouer est le meilleur moyen pour tous les joueurs de s’améliorer, de rivaliser et l’avantage du jeu est ce qui amène les joueurs au-delà de leurs limites et c’est ce que nous attendons d’eux tous ? »

Interrogé sur le soutien des fans à Kane, il a déclaré : « C’était bien, nos fans sont incroyables. Le soutien qu’ils nous apportent à tous. Même dans la séance d’entraînement que nous avons eue ici, l’énergie que vous pouvez voir.

«C’est ce que nous voulons, ce lien pour qu’ils profitent, nous donnons tout ce que nous avons et nous soutenons dans les tribunes. Créer cette énergie est bon pour nous.

Évaluant la victoire, il a ajouté : « Je pense que nous avons joué un bon match dès la première minute. On ne s’est laissé aucune chance, on a joué de bons mouvements et marqué tôt, ça facilite les choses.

«Nous avons marqué à nouveau et à chaque instant, le match était sous contrôle. Bonnes performances individuelles, bon jeu. En deuxième mi-temps, nous nous sommes créés des occasions, je pense que nous avons eu trop d’occasions claires pour faire mieux. Mais vraiment content.

