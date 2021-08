Nuno Espirito Santo face au dilemme de Harry Kane avec l’attaquant de Tottenham qui devrait reprendre l’entraînement vendredi avant le match d’ouverture de Man City

in

Harry Kane devrait rejoindre l’entraînement de Tottenham vendredi dans l’attente d’un test COVID-19 négatif.

Cela pourrait poser à Nuno Espirito Santo un dilemme de sélection avant le match d’ouverture de la Premier League dimanche contre Manchester City.

La saga des transferts de Kane devrait se poursuivre tout l’été

Kane, qui est une cible de transfert pour les champions de Premier League, est en isolement dans le complexe d’entraînement du club depuis samedi, cinq jours après que les Spurs l’aient attendu de retour de ses vacances aux Bahamas.

Le capitaine anglais ne s’est pas présenté sur le terrain d’entraînement du club comme prévu plus tôt ce mois-ci, mais a ensuite nié tout acte répréhensible dans une déclaration fortement formulée.

Il s’est entraîné individuellement et passera un test de coronavirus jeudi dans le cadre du programme de test et de libération après son retour d’une destination de la liste orange et s’il est négatif, il sera autorisé à rejoindre l’entraînement de groupe vendredi.

Nuno a maintenant une grande décision à prendre pour l’affrontement contre City, Kane n’ayant probablement que deux séances avant le premier match de la saison de dimanche.

Nuno pourrait donner à Kane une course contre City s’il est négatif, malgré sa pré-saison limitée

Guardiola veut que Kane soit le fer de lance de son attaque mais pourrait l’affronter dimanche

Il pourrait risquer de jouer contre Kane, malgré sa pré-saison limitée, ou il pourrait le laisser en dehors de l’équipe, ce qui pourrait potentiellement entraver les chances des Spurs de gagner le choc.

Plus tôt cette semaine, le Portugais a donné une réponse énigmatique lorsqu’on lui a demandé si Kane serait disponible pour affronter Man City ce dimanche.

Interrogé sur le fait que Kane soit une option pour le match, Nuno a déclaré: “Tous les joueurs de l’équipe qui travaillent quotidiennement seront des options pour nous, alors c’est à nous de décider.”

Il n’a pas critiqué Kane sur le moment de son retour à l’entraînement, mais a mis l’accent sur la résolution de son avenir alors que la saison allait commencer.

“Tout d’abord, nous devons parler”, a-t-il ajouté. «Cela va se produire aujourd’hui, et après cela, nous espérons résoudre toutes les situations.

« Il ne s’agit pas de cela (le retour tardif de Kane), il s’agit de ce que nous devons faire pour résoudre la situation – c’est important.

“Nous devons le résoudre ensemble, toutes les personnes impliquées doivent le résoudre ensemble – parler, avoir une bonne conversation et exprimer nos opinions, mais tout le monde ensemble.”