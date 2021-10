Nuno Espirito Santo face au sac à Tottenham Hotspur

Selon Matt Law du Telegraph, Tottenham Hotspur envisage de limoger le nouveau manager Nuno Espirito Santo seulement dix matchs dans la saison.

La hiérarchie des Spurs a discuté de son avenir hier, le président Daniel Levy étant furieux après l’effondrement 3-0 de son équipe contre Manchester United samedi. Des sources proches du club pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que Nuno ne soit limogé, une décision immédiate n’étant toujours pas exclue.

Le patron portugais était à la tête des Wolverhampton Wanderers entre 2017 et 2021, les menant à une promotion miraculeuse en Premier League lors de la saison 2017/18 et à un parcours impressionnant dans l’élite du football anglais. La saison dernière, cependant, son équipe a sous-performé et il a été convenu d’un commun accord entre Nuno et le club des West Midlands qu’ils se sépareraient à la fin de la campagne.

Avec les 47 ans au chômage durant l’été, et Tottenham à la recherche frénétique d’un manager qui les rejoindrait, les deux parties se sont unies le 30 juin 2021.

Nuno Espirito Santo pourrait être licencié après un mauvais début de vie dans le nord de Londres

Des résultats médiocres assortis de performances décevantes

Les Spurs sont dans une forme choquante en ce moment.

Ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, occupant le huitième rang de la Premier League et déjà à dix points du leader de la ligue Chelsea après seulement dix matches. De plus, Tottenham est actuellement troisième de son groupe de l’UEFA Conference League, derrière le club français Rennes et Vitesse des Pays-Bas. Déjà à mi-parcours de la phase de groupes, cela pourrait préfigurer une sortie européenne désastreuse pour l’équipe du nord de Londres, la calamité étant soulignée par le fait que les trois autres équipes du groupe se classent en moyenne 170e dans les coefficients de club de l’UEFA, alors que Tottenham est 13e.

Ce qui aggrave les choses, cependant, c’est à quel point les performances de Tottenham ont été épouvantables. Ils n’ont pas réussi à inscrire un seul tir cadré au cours des 2 dernières heures et 16 minutes de football de Premier League, et n’ont pas gardé une cage inviolée en championnat depuis fin août.

La situation de Nuno s’est toutefois considérablement détériorée après le dernier match de son équipe: une défaite 3-0 contre Manchester United, qui n’était pas en forme. Dans un match surnommé « El Sackico » où les deux managers se sont affrontés sous une pression intense, c’est le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui l’a emporté avec force. Au cours de ce match, le patron des Spurs a été hué à plusieurs reprises et a fait l’objet de chants de « vous ne savez pas ce que vous faites ». Il est juste de dire que beaucoup de fans ont déjà perdu confiance en Nuno malgré sa nouveauté.

Interrogé à ce sujet, l’ancien manager des Wolves et de Porto a déclaré : « Je ne pense qu’au prochain match et à la prochaine séance d’entraînement. Il n’y a pas de mots qui résoudront la situation. « Quand ils [the fans] ne voyez pas l’équipe jouer comme ils s’attendent à ce qu’ils huent. Je pense que les joueurs sont meilleurs que ça et c’est à nous de changer l’ambiance.

« Je pense que nous sommes meilleurs que ce que nous avons montré aujourd’hui… Je crois que nous avons le talent pour le faire. Quand les choses ne marchent pas, c’est la confiance qui s’en va. Nous devons le regagner par des actions.

