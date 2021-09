Nuno Espirito Santo fait appel à Harry Kane, auteur d’un triplé, pour aider Tottenham à battre les ménés NS Mura en Europa Conference League

Harry Kane a marqué un triplé en deuxième mi-temps après avoir été amené à aider Tottenham à franchir la ligne contre les ménés NS Mura en Europa Conference League – les Spurs ont finalement perdu 5-1.

Nuno Espirito Santo a apporté un certain nombre de changements à l’équipe qui a perdu contre Arsenal dans le derby du nord de Londres ce week-end, mais les Spurs ont pris un départ rapide jeudi soir.

Une certaine pression a été levée sur Nuno

C’était en grande partie grâce à la classe de Kane

Ils menaient en quatre minutes lorsque Dele Alli marquait un penalty après avoir été renversé par le gardien de Mura Matko Obradovic.

Giovani Lo Celso a porté le score à 2-0 quatre minutes plus tard avec une finition soignée sous un angle serré, cependant, une superbe volée de Ziga Kous a réduit de moitié l’avance de l’équipe locale à la 52e minute.

Nuno a ensuite fait appel à son joueur vedette pour l’aider à faire le travail juste avant l’heure et Kane a accepté avec style avec un tour du chapeau de 20 minutes.

Les triplés de Kane ont rendu la soirée confortable pour les Spurs, qui remportent leur première victoire depuis le 29 août.

C’était le 13e triplé en carrière de Kane pour les Spurs alors qu’il se rapproche du record de 266 buts de feu Jimmy Greaves

Nuno a effectué neuf changements par rapport à l’équipe qui a été battue de manière embarrassante lors du derby du nord de Londres dimanche, mais même avec une équipe de deuxième corde, c’était toujours un décalage contre une équipe formée il y a à peine 12 ans.

Ils ont pris l’avantage après seulement quatre minutes alors qu’Alli, capitaine de la soirée et jouant dans une position plus avancée, a bondi dans la surface et a été renversé par le gardien Matko Obradovic avant d’intensifier et de rentrer froidement à 12 mètres.

Le deuxième but est venu à peine quatre minutes plus tard après que Lo Celso a glissé devant son marqueur et dans la surface, déclenchant un effort de curling dans le toit du filet.

Il y aurait eu des espoirs d’une surabondance de buts après un départ aussi rapide, mais cela ne s’est pas concrétisé car les Spurs – si directs en attaque cette saison – ont travaillé à la recherche d’un troisième but.

Alli a mis les Spurs devant les premières portes

Et ce but de Lo Celso a mis les Spurs en contrôle en première mi-temps

Alli a forcé Obradovic à effectuer un étirement depuis le bord de la surface et Oliver Skipp a percé un effort large après avoir volé la possession au bord de la surface.

Les Spurs ont eu un choc au début de la seconde période alors que Mura a fait taire la foule locale avec un beau but.

Après que les Spurs n’aient pas réussi à dégager un corner, le ballon est tombé sur Kous à 25 mètres et il a envoyé une première volée dans le coin inférieur pour un but de livre d’images dont il se souviendra toujours.

Kous a donné aux visiteurs un bref espoir d’un retour choc

Nuno n’a pas été impressionné et a appelé la cavalerie, envoyant Kane, Son Heung-min et Lucas Moura – et cela a fait l’affaire 10 minutes plus tard.

Moura a choisi le capitaine anglais, dont le mouvement fin a créé de l’espace et il a tiré à la maison de la manière clinique qui manquait jusqu’à présent en Premier League.

La seconde est survenue à 14 minutes de la fin après une contre-attaque rapide comme l’éclair qui a vu Lo Celso libérer Son et le Sud-Coréen a demandé à son grand compagnon de tirer à bout portant.

Kane s’est assuré qu’il ramènerait le ballon du match à la maison à la 88e minute alors que la passe incisive de Lo Celso l’a sélectionné et il n’a commis aucune erreur à huit mètres.

Kane a mis fin à sa sécheresse de but, mais contre certains ménés européens