Nuno Espirito Santo favori pour l’augmentation de salaire de Tottenham

Tottenham Hotspur se prépare à récompenser Oliver Skipp avec une nouvelle prolongation de contrat et une augmentation de salaire, selon des informations publiées dimanche.

Le diplômé de l’académie n’a signé un nouveau contrat de quatre ans qu’en juillet de l’année dernière, alors que Jose Mourinho était toujours en charge du club. Mais il est bientôt parti pour rejoindre Norwich sur un prêt de saison – remportant une promotion avec les Canaries alors qu’ils scellaient un retour en Premier League.

Mourinho en fait étiqueté Sauter en tant que futur capitaine de Tottenham et ne voulait pas que le joueur parte.

Skipp est depuis devenu un habitué de la première équipe sous la direction du nouveau patron Nuno Espirito Santo. Et, selon The Sun, les Spurs sont prêts à lui proposer un nouveau contrat jusqu’en 2025.

Son nouveau salaire passera d’environ 25 000 £ par semaine à un chiffre compris entre 35 000 et 40 000 £.

Skipp a joué les 90 minutes complètes alors que Tottenham a fait match nul 2-2 avec Rennes en Ligue Europa Conference en milieu de semaine.

Le joueur de 21 ans devrait jouer pour une équipe des Spurs blessée contre Chelsea dimanche.

Tottenham sur le toboggan

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Danny Murphy, ne pense plus que le club fait partie des “six grands” de la Premier League après une baisse massive de leur fortune ces dernières années.

Éperons ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions depuis qu’il a atteint la finale en 2019 et a remplacé Jose Mourinho par l’ancien chef des Wolves Nuno Espirito Santo au cours de l’été. Un début prometteur pour la nouvelle campagne a également été rencontré par un réveil brutal à Crystal Palace le week-end dernier, lorsque Tottenham, 10 hommes, a été battu à Crystal Palace.

Et Murphy craint que son ancien club ne soit sur la pente, alors qu’il se prépare à affronter Chelsea dimanche.

Il a déclaré au Daily Mail dans sa chronique exclusive : « Il est possible pour Tottenham de choquer Chelsea dans un derby londonien unique. Mais parler d’eux comme faisant partie d’un Big Six de Premier League n’a plus de sens.

«Nous sommes arrivés au stade où, de manière réaliste, il y a un Big Four. Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea ont été nos éliminatoires de la Ligue des champions ces deux dernières années et je serai abasourdi si ce n’est plus le cas.

Les quatre premiers gravés dans la pierre – pour l’instant

«Et je ne vois pas encore la situation changer avant quelques années, étant donné la force en profondeur de ces clubs déjà au sommet et leur capacité à dépenser si nécessaire.

« En revanche, les aspirations de Tottenham et d’Arsenal cette saison seront similaires à celles de Leicester, West Ham et peut-être même Everton : une course pour l’Europe et l’espoir d’atteindre une finale de coupe nationale.

« Même leurs propres supporters l’acceptent. Lorsque les clubs du nord de Londres se sont inscrits pour la Super League européenne, la plupart des mickeys sont venus de leurs fans qui trouvaient ridicule que leurs clubs soient considérés comme assez bons.

« Tottenham a beaucoup de prestige et d’histoire, mais il n’est pas pertinent de les appeler comme faisant partie d’un Big Six lorsqu’ils ont terminé en dessous de Leicester au cours des deux dernières saisons.

« Pour faire partie d’un groupe d’élite, il faut être en compétition pour les trophées majeurs. Les Spurs sont sur un terrain de jeu différent pour le moment.

