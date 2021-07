Nuno Espirito Santo laisse entendre que Harry Kane restera à Tottenham au milieu des spéculations de Man City, discute d’une entreprise de transfert potentielle

in

Nuno Espirito Santo a refusé d’envisager la possibilité qu’Harry Kane quitte le club lors de sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur-chef de Tottenham.

Le talisman anglais a été fortement lié à un transfert d’argent à Manchester City ces derniers mois.

Nuno a laissé entendre que Kane ne serait pas vendu par Tottenham cet été

Des conversations concernant son avenir sont attendues de manière imminente, mais Nuno semble catégorique que Kane n’ira nulle part de si tôt.

“Harry est notre joueur, point final”, a déclaré l’ancien patron des Wolves. « Pas besoin de parler d’autre chose.

« C’est maintenant le moment pour Harry de récupérer son énergie, de se reposer. Quand il reviendra, nous aurons le temps de parler.

«Nous aurons de bonnes conversations, mais c’est maintenant le moment pour Harry de se reposer et de se préparer à ce qui va arriver, et j’ai hâte qu’il rejoigne le groupe et commence à travailler ensemble.

restera-t-il, ou partira-t-il?

L’ancien patron des Wolves travaille sous la direction du directeur général du football Fabio Paratici et du directeur des performances Steve Hitchen et une refonte estivale de l’équipe est attendue.

Cependant, Nuno dit que les transferts ne seront pas faciles à conclure.

« Nous avons parlé – pas seulement moi et Fabio. Steve [Hitchen] aussi », a-t-il déclaré.

“Nous sommes conscients qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais en même temps c’est un travail difficile car pour améliorer notre équipe, la qualité que nous avons, le talent que nous avons, ce n’est pas facile, et nous devons trouver les bons joueurs qui peut nous aider, mais c’est du bon travail et au quotidien, à chaque instant, nous avons la chance de parler, d’échanger des opinions – moi, Fabio, Steve.

Takehiro Tomiyasu est sur le point d’achever son déménagement à Tottenham, selon des informations

«Ils font leur travail, regardez le marché. Je fais mon travail sur le terrain d’entraînement et nous rassemblons des idées et essayons de trouver les meilleures décisions.

“Mais comme je l’ai dit, améliorer notre équipe n’est pas facile.”

Après que le football défensif de Jose Mourinho ait détruit le moral des fans, le président Daniel Levy a insisté sur le fait qu’il y aurait un retour à «l’écoulement libre, l’attaque et le divertissement» avec le nouveau manager.

Les équipes de Nuno n’ont pas toujours été connues pour cela, mais il a insisté sur le fait qu’il cherchait également à améliorer la connexion entre les joueurs et les supporters.

Mourinho a été éliminé par les Spurs en avril après des performances épouvantables

Il a ajouté: “Ce que nous voulons, c’est rendre nos fans fiers, leur faire profiter de leurs joueurs, aimer leurs joueurs, c’est notre objectif, rendons nos fans fiers, créer une bonne ambiance, aider les joueurs tout au long de la saison et chaque moment.

« Je pense qu’ils apprécieront. C’est ce que je dis aux joueurs : « Amusons-nous ». Notre football doit être le reflet dans le miroir de ce que nous faisons, de ce que nous voulons faire et je suis totalement convaincu que les fans vont l’adorer.

Mais il a insisté sur le fait qu’il n’essaierait pas simplement de mettre en œuvre les mêmes idées qu’il avait chez Wolves.

Nuno a du succès avec les Wolves, mais il a ralenti la saison dernière, culminant avec une 13e place

“Chaque club, chaque groupe de joueurs a ses propres caractéristiques”, a déclaré Nuno. « Tout est différent, une approche différente.

«Je suis très fier du moment où j’ai travaillé chez Wolves, tant d’amour et de respect, mais allez de l’avant et je suis tellement fier d’être ici.

“Chaque groupe de joueurs est différent, nous devons les regarder, les trouver et mieux les connaître afin de pouvoir trouver pour faciliter leur travail, pour trouver les meilleures solutions pour qu’ils puissent mieux performer.”