Jamie Carragher ne pense pas que Tottenham limoge Nuno Espirito Santo soit une erreur, mais dit qu’il n’aurait jamais dû être nommé en premier lieu.

Les Spurs ont limogé les Portugais après seulement quatre mois lundi matin après la défaite 3-0 de samedi contre Manchester United, où les fans se sont retournés contre lui.

GETTY

La raclée à Man United s’est avérée être la goutte d’eau pour Nuno

Ils ont agi rapidement pour trouver un successeur, renouvelant l’intérêt pour l’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, qui était sur le point d’obtenir le poste avant Nuno en juin.

Les deux parties étaient en discussions avancées lundi et l’Italien serait à Londres avant une éventuelle annonce mardi.

Et bien qu’il ait admis sa réticence à l’idée qu’un manager soit licencié si tôt, Carragher pense que le caractère «réservé» de Nuno n’allait jamais le mettre en bonne position chez les Spurs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait comprendre le limogeage, Carra a déclaré sur MNF: « Oui, je peux et je ne peux jamais justifier de parler d’un manager qui perd son emploi – certainement pas après dix matchs de Premier League.

🗣 »Je ne pense pas que Nuno chez Spurs se sentait bien. Je ne pense pas que c’était un mauvais limogeage, c’était un mauvais rendez-vous. »@Carra23 partage ses opinions sur Nuno Espirito Santo se faire limoger par Tottenham hotspur pic.twitter.com/ SbT4Ppqi1Q – Football Daily (@footballdaily) 1er novembre 2021

«Cela ne semble pas bien, mais je ne pense pas que Nuno aux Spurs se soit jamais senti bien.

« Ce que je dirais, c’est que je ne pense pas que ce soit un mauvais limogeage, je pense que c’était un mauvais rendez-vous.

«Je pense que Nuno en tant que manager et en tant que style de football – les gens parlent de la manière de Tottenham, mais je pense que c’est la manière du meilleur club.

«Je pense aussi que c’est comme ça qu’il se présente, il est très réservé et ne se dévoile pas trop.

«Je pense qu’à notre époque, la façon dont les supporters perçoivent leur propre manager joue un grand rôle. Ils suspendent chacun de leurs mots, analysent et dissèquent – ​​mais ils n’ont rien reçu de Nuno.

« C’est sa façon de faire et c’est bien, mais je ne pense pas que cela fonctionnera à Tottenham. »

.

Conte est sur le point de retourner en Angleterre après plus de trois ans d’absence

Un accord pour amener Conte en tant que manager est maintenant apparemment une formalité pour les Spurs, mais l’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan était déconcerté que l’Italien ne résiste pas au concert à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer étant actuellement sous forte pression à Old Trafford.

« Conte préférerait choisir Tottenham Hotspur plutôt que l’ouverture potentielle et inévitable à Man United le plus tôt possible. Je suis stupéfait », a-t-il déclaré sur White and Jordan.

« Conte ne voulait pas rester à [Inter] Milan parce qu’il n’a pas été assuré de combien d’argent ils dépenseraient.

« Conte les rendra fous et produira le même résultat, à moins que (Fabio) Paratici n’ait une relation différente avec Daniel (Levy) que quiconque a eu auparavant.

« Tottenham n’est pas Manchester United et n’a pas la livrée ou les finances derrière eux, à moins qu’il n’y ait un changement radical.

« Vous construisez une situation où vous regardez ici et maintenant. C’est maintenant que les fans de Tottenham sont hors-jeu, ils sont mécontents.

«Ils ont construit un nouveau stade, la lueur se dégage de Tottenham, donc cela ressemble à une situation ici et maintenant avec Paratici amenant quelqu’un qui va soit vous gagner quelque chose, soit provoquer une aggravation absolue dans les coulisses. Ou ne vous gagnez rien et provoquez une aggravation dans les coulisses.

« Lequel veux-tu? Vous allez avoir un peu des deux, je suppose.