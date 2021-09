Nuno Espirito Santo permettra à ses joueurs de Tottenham Hotspur de regarder Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk avant le derby d’Arsenal au nord de Londres

in

C’est l’un des combats les plus attendus de l’année qui a fait parler tout le monde de tous les secteurs sportifs.

Antony Joshua affrontera Oleksandr Usyk au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir avec près de 70 000 spectateurs et des millions de spectateurs à travers le monde.

Tout le monde, y compris les joueurs des Spurs, est ravi de ce combat

Le stade Tottenham Hotspur accueille l’énorme combat

C’est une grande occasion pour Tottenham dans leur maison d’un milliard de livres sterling – le premier événement de boxe organisé dans le nouveau stade.

Et, bien qu’il ait affronté dimanche Arsenal, son rival du nord de Londres, le patron des Spurs, Nuno Espirito Santo, ne refusera pas à ses joueurs la chance de le regarder.

Séjournant dans un hôtel voisin avant leur affrontement derby, Santo a déclaré que son équipe avait la permission de se connecter.

« Les joueurs peuvent regarder le combat s’ils le souhaitent. Je le regarderai si je peux », a-t-il déclaré.

« C’est un moment spécial pour nous. Je pense que c’est la première fois que notre stade accueillera 66 000 personnes. C’est énorme.”

Santo espère porter son propre coup de grâce contre Arsenal demain

Avec un match à élimination directe prévu dimanche en Premier League, Santo et son homologue Mikel Arteta espèrent décrocher le coup de poing essentiel pour alléger la pression sur leur travail.

Le manager portugais, qui a remplacé Jose Mourinho en tant que patron de Tottenham cet été, a bien commencé mais a depuis perdu ses deux derniers matchs en championnat et lourdement aussi – 3-0 lors de matchs consécutifs contre Crystal Palace et Chelsea.

Pendant ce temps, Arteta a obtenu des résultats similaires pour Arsenal mais de manière opposée.

Trois défaites consécutives marquant zéro pour commencer la saison ont placé l’ancien joueur sous un examen minutieux, mais il a depuis stabilisé le navire avec des victoires acharnées 1-0 contre Norwich City et Burnley.

Bien que ni l’équipe de Nuno ni les Gunners ne soient actuellement en compétition à un niveau qu’ils ont au cours des dernières saisons, la rivalité est féroce et elle reste l’un des plus gros matchs de la campagne.

« Ce n’est pas un autre match. C’est un match spécial », a déclaré Nuno. « Un match spécial pour nous, un match spécial pour nos fans. Ce sera un match difficile, mais sans aucun doute, c’est un match différent.

“J’ai eu beaucoup, beaucoup de situations dans les derbys, mais celle-ci est nouvelle, difficile et bonne, spéciale pour nos fans. Si c’est spécial pour nos fans, c’est très spécial pour nous.

«Nous nous attendons à un match difficile et pour nous, nous devons rivaliser, nous devons jouer et bien rivaliser. Donner tout ce que nous pouvons et bien jouer.

« Bien jouer, c’est trouver le bon équilibre dans notre jeu. Des améliorations à apporter mais beaucoup de points positifs que nous retirons des jeux précédents, alors continuons. »