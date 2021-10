Nuno Espirito Santo « pourrait être limogé » par Tottenham après la défaite de Manchester United avec Daniel Levy « furieux » alors que Graham Potter et Brendan Rodgers figurent parmi les favoris pour le remplacer

Tottenham envisagerait l’avenir du manager Nuno Espirito Santo après seulement quatre mois à sa tête.

Nuno fait l’objet d’un examen plus approfondi après une défaite 3-0 contre Manchester United à domicile samedi.

.

Nuno pourrait bien avoir pris en charge son dernier match à Tottenham

Cela a déclenché des discussions entre le président du club Daniel Levy et le directeur général du football sur son avenir, selon The Telegraph, et il pourrait y avoir un changement immédiat.

Les défaites consécutives contre United et West Ham n’ont fait qu’augmenter la pression sur le Portugais après 17 matchs de son mandat.

Levy, qui aura sans aucun doute entendu des fans appeler à sa sortie, aurait été furieux après la défaite et s’était déjà inquiété des performances.

Les fans ont hué Nuno après avoir remplacé Lucas Moura à la 52e minute alors que des chants de « vous ne savez pas ce que vous faites » résonnaient dans le stade Tottenham Hotspur.

.

Levy aurait été furieux après la défaite de Man United

Il a parlé à talkSPORT après le match et était confiant de pouvoir renverser la vapeur, même s’il n’en aurait peut-être pas l’occasion.

«Nous avons eu un mauvais. Nous n’avons pas bien performé aujourd’hui. il a dit.

« C’était une mauvaise performance. Nous avions le ballon mais pas les tirs cadrés et nous n’avons pas été précis sur la passe finale.

« Nous étions vulnérables, nous avons permis des contre-attaques et avons fait beaucoup de mal. »

Il a poursuivi : « Les fans que nous avions aujourd’hui dans le stade ne voient pas ce qu’ils voulaient voir. Au lieu de cela, ils veulent que leur équipe joue bien et soit meilleure que l’adversaire.

« Vous ne pouvez vous attendre à rien d’autre. Ils vont huer. Ça dépend de nous. Il n’y a pas de mots qui vont changer la situation. Seulement du travail acharné.

.

Les joueurs ont également été critiqués pour leur performance contre United

« Pas avec des mots, seulement avec des actions. Les actions sont jeudi prochain puis en Premier League, uniquement avec des actions.

« Aucun mot ne va enlever la colère de nos fans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir le faire, Nuno a répondu : « Bien sûr. Nous devons leur demander humblement de continuer à nous soutenir parce que nous avons besoin d’eux.

Il existe déjà un certain nombre de noms liés à l’emploi – dont certains seront familiers après leur recherche au cours de l’été.

Graham Potter se classe actuellement comme le favori 3/1, selon Betfair, tandis que le patron de Leicester, Brendan Rodgers, est 5/1.

Antonio Conte, qui serait également une cible de Manchester United, est également le favori commun 3/1 ayant également été le premier choix au cours de l’été.

Prochaines cotes du manager de Tottenham

*Correction en date du dimanche 31 octobre à 14h50

Graham Potter – 3/1

Antonio Conté – 3/1

Paulo Fonseca – 10/3

Brendan Rodgers – 5/1

Eddie Howe – 11/2

Roberto Martinez – 9/1

Mauricio Pochettino – 1/10

Scott Parker – 14/1

Erik Ten Hag – 14/1

Simone Inzaghi – 14/1

Julien Lopetegui – 14/1

Marcelo Gallardo – 14/1

Jürgen Klinsmann – 14/1

Steven Gerrard – 17/1

Ronald Koeman – 20/1

Ernesto Valverde – 20/1

Frank Lampard – 25/1

Lucien Favre – 25/1

John Terry – 35/1