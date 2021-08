Nuno Espirito Santo propose une mise à jour à Harry Kane et révèle que Tanguy Ndombele ne figurera pas contre les Wolves au milieu des discussions sur le transfert

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a de nouveau réitéré qu’une décision quant à savoir si Harry Kane jouera contre les Wolves sera prise après l’entraînement de samedi.

Le capitaine anglais a raté les deux premiers matchs de la saison – la victoire contre City et la défaite de la Ligue Europa à Pacos de Ferreira jeudi soir – mais il sera en lice pour le retour de Nuno à Molineux.

.

Même Nuno ne sait pas encore si Kane jouera contre les Wolves

Il a renforcé sa forme physique après son retour tardif de vacances dans le but de rejoindre Manchester City cette saison.

Le Portugais est resté cohérent dans ses informations tout au long de la situation et n’a pas changé de tactique.

«Il s’est entraîné aujourd’hui, s’est bien entraîné. Il s’entraînera demain et demain nous prendrons une décision », a déclaré Nuno à propos de son attaquant vedette. « Je suis vraiment désolé de continuer à dire les mêmes choses, mais c’est ainsi que nous travaillons.

“C’est une situation au jour le jour et les décisions sont prises lorsque nous pensons que nous devons les prendre, et nous prendrons la décision de savoir qui va voyager demain.”

. – .

Tanguy Ndombele n’a pas répondu aux attentes lors de sa première campagne la saison dernière

Une grande partie des six premières semaines de Nuno au club ont été confrontées à des questions sur l’avenir de Kane, ce qui pourrait être considéré comme une distraction alors qu’il tentait de commencer les travaux de reconstruction.

“Honnêtement, ce n’est ni injuste ni juste pour moi, c’est la réalité”, a ajouté Nuno, qui a révélé qu’il était tenu au courant de la situation de Kane “tous les jours”. « Et la réalité à prendre en charge avec des décisions sages.

«Et les décisions que nous prenons, nous les prenons au jour le jour, et tous les joueurs impliqués dans les séances d’entraînement sont des options pour nous. Donc l’équipe est l’équipe.

Un autre joueur qui n’a pas encore figuré cette saison est Tanguy Ndombele et il doit maintenant y avoir d’énormes points d’interrogation sur son avenir au club.

La signature du record n’a pas joué une seule minute d’action de pré-saison après avoir échoué à impressionner Nuno et, n’ayant pas été inscrit pour la Ligue Europa Conference, où les Spurs ont emmené une équipe pleine de réserves et de joueurs de l’académie, il ne se rendra pas non plus à Molineux .

.

Nuno doit être malade à mort des questions Kane

“Il ne faisait pas partie de l’équipe de la Conference League parce qu’il ne faisait pas partie de la liste”, a déclaré Nuno. “Je vais être honnête avec vous, Tanguy ne sera pas impliqué dimanche.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’un de ses joueurs pouvait être vendu avant le mercato, il a répondu : « Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cela. Nous savons tous que lorsque la fenêtre de transfert est ouverte, tout peut arriver. »

Cristian Romero devrait pouvoir faire partie de l’équipe des Spurs malgré la fatigue à la fin de ses débuts complets à Pacos.

L’Argentin disputait son premier match depuis la finale de la Copa America en juillet et semblait être blessé à la fin du match au Portugal.

Mais Nuno a déclaré : « Je pense que c’était dû à la fatigue. C’était son premier match depuis longtemps. Il a joué 90 minutes intenses.

« La première mi-temps, mais surtout la seconde mi-temps, nous étions déséquilibrés et nous avions beaucoup besoin de nos défenseurs. Je pense que c’était dû à la fatigue. Il va bien aujourd’hui et il se remet en suivant les procédures normales. Mais il va bien.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Joe Rodon sera absent en raison d’une blessure.

C’est un retour rapide à Molineux pour Nuno, dont les quatre années à la tête se sont terminées en fin de saison dernière.

Le Portugais a obtenu une promotion en championnat, a affiché des septièmes places consécutives en Premier League ainsi qu’une course aux quarts de finale de la Ligue Europa alors qu’il était au club, ce qui lui est toujours cher.

« Ce sera spécial. Bien sûr, ce sera spécial », a-t-il déclaré. «Ce fut quatre ans de travail acharné, quatre ans qui ont été incroyables et les fans des Wolves nous ont tellement soutenus, si bons avec nous que ce n’est que de l’amour et du respect que j’ai pour le club et pour les fans, pour le joueur là-bas. Pour le staff car comme je l’ai dit c’était quatre ans de notre vie que nous avons partagés ensemble.