Nuno Espirito Santo quittera les Wolves après le choc de la Premier League contre Manchester United ce week-end

Nuno Espirito Santo quittera les Wolves à la fin de cette saison, a confirmé le club de Premier League.

Le Portugais mettra fin à son séjour de quatre ans à Molineux après que les Wolves affrontent Manchester United dimanche.

Ça a été un voyage pour les loups sous Nuno

Nuno a guidé les Wolves vers l’élite lors de sa première saison au club, avant de les emmener en quart de finale de la Ligue Europa la saison dernière.

Mais cette saison s’est avérée plus difficile avec une 12e place au mieux qu’ils puissent espérer.

“Les loups peuvent confirmer que l’entraîneur-chef Nuno Espirito Santo quittera le club, d’un commun accord, après le match de dimanche contre Manchester United”, a déclaré un communiqué du club publié peu après la conférence de presse de vendredi de Nuno.

Nuno a déclaré dans un communiqué: «Nous avons atteint nos objectifs, nous l’avons fait avec passion et nous l’avons fait ensemble. Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters, qui ont tous joué un rôle si important en nous aidant à atteindre de nouveaux sommets pour les loups, et les habitants de la ville, qui nous ont embrassés et nous ont fait sentir chez nous.

Quelle est la prochaine étape pour Nuno?

«Je tiens bien entendu à remercier tous les collaborateurs de Wolves, pour leur soutien et leur engagement total, chaque jour.

«Plus important encore, je tiens à remercier tous les joueurs avec lesquels nous avons travaillé depuis le jour où nous avons commencé, pour leur fidélité, leur dévouement, leur travail acharné et leur talent. Ce sont eux qui ont rendu possible ce voyage incroyable pour nous.

«Dimanche sera une journée très émouvante, mais je suis tellement heureux que les fans soient de retour à Molineux et que nous puissions partager un dernier moment spécial ensemble, en un seul pack.

Le processus de recrutement d’un nouveau patron des Wolves est en cours, mais quelle est la prochaine étape pour Nuno?

revenir?

Le joueur de 47 ans a été associé à un certain nombre d’emplois de haut niveau, Simon Jordan de talkSPORT ayant déclaré le mois dernier qu’il serait le parfait remplaçant permanent de Jose Mourinho à Tottenham.

“C’est un manager exceptionnel et il a toute l’énergie, la vitalité et la détermination”, a déclaré Jordan.

«Avec ses relations avec les agents portugais, avec son attitude envers les joueurs, avec le style de football qu’il veut jouer, avec sa conviction et qu’il ne se soucie de rien et de qui que ce soit en dehors de son équipe. Regardez les affrontements qu’il avait l’habitude d’avoir avec Neil Warnock de retour dans le championnat …

«C’est un leader éprouvé des hommes, il a construit une équipe à Wolves qui a frappé à la porte sans tout à fait le même genre de livrée, d’héritage et de ressources. Voilà ton gars.

