Nuno Espírito Santo renoue avec le passé

22/08/2021 à 11h00 CEST

L’entraîneur de Tottenham, Nuno Espírito Santo, revient dans son domicile des quatre dernières saisons, le Molineux Stadium, pour affronter Wolverhampton. Il a repris les rênes de l’équipe britannique en Championnat à l’été 2017 après son départ de Porto et l’a catapulté dans la première moitié du classement de la Premier League.

Les Portugais, qui ont également fait un grand pas à Valence et en Liga, Il est le nouvel entraîneur de Tottenham après le limogeage de son compatriote José Mourinho dans les bars de clôture de la saison dernière. Il a signé un contrat de deux ans et ses débuts sont imbattables : battre Manchester City de Pep Guardiola par le minimum à domicile et convaincre tout au long du match.

Déjà le deuxième jour, sous retrouverons celui qui fut son équipe depuis quatre saisons et visitera la ville de Wolverhampton quelques mois seulement après son départ comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire récente. Il a dirigé un total de 199 rencontres avec 96 victoires, 46 nuls et 57 défaites, soit une efficacité de 48,24%.

Un rival inconfortable pour Tottenham

Avec l’affaire Harry Kane qui rôde autour de l’actualité de l’équipe de Londres, Nuno Espírito Santo prépare déjà la deuxième journée de Premier League contre une équipe qu’il connaît particulièrement bien.. Les Wolves sont tombés au minimum contre Leicester City à domicile et veulent surprendre contre Tottenham à domicile. Les arrivées de Fábio Silva et Willian José ont relevé le plafond compétitif de l’équipe.

Avec les Portugais au banc des loups, Tottenham a souffert lors de ses derniers combats : deux défaites, un nul et trois victoires. Depuis leur retour en Premier League, l’équipe de la ville de Wolverhampton a été l’un des rivaux les plus inconfortables des grandes équipes de football britannique.