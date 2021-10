Nuno Espirito Santo répond aux huées des fans de Tottenham lors de la défaite de Man Utd

Tottenham et Nuno Espirito Santo ont été hués après leur défaite contre Manchester United (.)

Nuno Espirito Santo admet que Tottenham n’est « pas sur la bonne voie » après que son équipe a été huée du terrain après sa défaite 3-0 contre Manchester United samedi.

Cristiano Ronaldo a donné l’avantage à United avant la mi-temps, tandis que les buts d’Edinson Cavani et Marcus Rashford en seconde période ont scellé une victoire confortable pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les Spurs, quant à eux, n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré pendant le match, tandis que la décision de remplacer Lucas Moura en seconde période a été accueillie par des huées intenses de la part des supporters à l’intérieur du stade.

Les Spurs ont maintenant perdu quatre de leurs six derniers matches de Premier League et Nuno admet que son équipe doit montrer des signes d’amélioration.

« Nous ne sommes pas sur la bonne voie. Je comprends tout à fait les critiques », a déclaré Nuno à Sky Sports après la défaite de son équipe.

« Cela fait partie du football. Lorsque l’équipe ne joue pas, les fans souffrent. Les fans ne sont pas contents, ils ont montré qu’ils ne sont pas contents.

Les fans des Spurs étaient furieux contre la décision de Nuno Espirito Santo de remplacer Lucas Moura (. via .)

«C’est à nous de le prendre, de leur dire que nous faisons de notre mieux, de leur dire que nous sommes désolés parce que nous n’avons pas joué comme nous le voulions.

«Nous continuons d’essayer. Et humblement, demandez-leur de nous soutenir jusqu’au bout.

Plus : Football



Interrogé sur la réaction des supporters de son équipe, le capitaine des Spurs Hugo Lloris a déclaré: « Quand vous êtes un professionnel, vous vous attendez à des critiques.

« Les fans attendent plus de nous, mais ce n’est pas le moment d’abandonner, c’est le moment de rester ensemble.

« Mais nous devons aussi trouver la solution pour aller de l’avant. »

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();