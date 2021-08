Nuno était ravi de la continuité de Harry Kane

27/08/2021 à 19:12 CEST

Daniel Levy a battu Harry Kane et Manchester City. Le souhait du joueur était de quitter Tottenham et de rejoindre les rangs de l’équipe dirigée par Pep Guardiola, mais les obstacles du président du club londonien et la pression des supporters ont fait que le joueur a décidé de rester à White Hart Lane pendant au moins un an de plus. Son nouvel entraîneur, Nuno Espírito Santo, était ravi d’avoir Harry Kane en permanence dans son équipe.

“C’est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle pour tout le monde. Nous sommes tous très heureux. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et nous sommes tous ravis d’avoir plus d’options pour la saison.. C’est un club incroyable, nous avons une bonne équipe, nous sommes dans le processus et nous avons besoin de tout le monde impliqué”, a déclaré le Portugais.

Pour sa part, Harry Kane a admis que, bien que son souhait était de se rendre à Manchester, la façon dont les partisans l’ont traité pendant cette période a été la clé pour finalement nier le combat avec Levy et rester dans ce qui était sa maison jusqu’à présent. “C’était incroyable de voir l’accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j’ai reçus ces dernières semaines.”