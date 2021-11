Nuno explique comment la vision de Tottenham ne s’est jamais matérialisée après une admission «impitoyable»

Nuno Espirito Santo a rompu son silence sur son départ de Tottenham Hotspur, réfléchissant à la nature « impitoyable » du sport.

Tottenham a limogé Nuno le 1er novembre, quatre mois seulement après sa nomination. Après avoir été initialement exclu de la recherche d’un successeur permanent à José Mourinho, Nuno a été reconsidéré par le club après un été épuisant de rejets.

Nuno a d’abord bien commencé dans la pirogue de Tottenham, remportant le prix du directeur de la Premier League du mois pour août. Mais même alors, il y avait des inquiétudes concernant le manque d’objectifs, par exemple.

Ce problème et d’autres ont finalement rattrapé l’ancien patron des Wolves, qui a perdu son emploi au début du mois.

Le tacticien portugais n’a supervisé que 17 matchs en tant que manager de Tottenham, en remportant huit. Il n’a pas pu se rapprocher de ses ambitions avec le club.

Maintenant, Nuno a réfléchi à son court passage en charge des Spurs et à la situation « mouvementée » dans laquelle il se trouvait.

« Wow, les dernières semaines ont été pour le moins mouvementées », a écrit Nuno sur Instagram.

«C’est le football, le sport le plus impitoyable du jeu, il y a seulement quelques semaines, j’ai été couronné manager du mois et j’avance rapidement jusqu’à présent et cela fait quelques jours depuis mon licenciement chez les Spurs.

« C’est la vie, j’avance maintenant à la recherche de mon prochain défi. Je tiens à remercier les fans des Spurs, quand j’ai rejoint ce grand club, j’avais envisagé une vision d’apporter des trophées mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

« C’est vraiment tout ce que nous vivons et apprenons, nous avons hâte de vous tenir tous au courant et merci encore une fois pour votre soutien constant. »

Il reste à voir où Nuno pourrait se retrouver dans sa carrière d’entraîneur. Tottenham était son deuxième club de football anglais après les Wolves. Avant cela, il a travaillé avec Rio Ave, Valence et Porto.

Le joueur de 47 ans aura besoin d’un nouveau départ quelque part, mais ce n’était tout simplement pas à Tottenham.

Nouvelle ère pour Tottenham sous Conte

Les Spurs l’ont rapidement remplacé par Antonio Conte, qui a supervisé une victoire 3-2 sur Vitesse en Europa Conference League et un match nul et vierge avec Everton en Premier League jusqu’à présent.

Il semble y avoir plus d’enthousiasme sous l’ancien patron de Chelsea, même si ce sera un processus difficile même pour un entraîneur de son calibre.

Dans cet esprit, l’attention s’est déjà tournée vers la fenêtre de transfert de janvier. Conte est exigeant sur le marché où qu’il aille et Tottenham aura à cœur de le satisfaire.

Un domaine qu’ils peuvent viser à renforcer est celui de l’arrière central. Pour ce faire, ils ont été liés à une personne sur laquelle Conte comptait beaucoup dans son dernier poste à l’Inter Milan.

Et un expert a suggéré qu’ils avaient une grande chance de débarquer leur homme…

LIRE LA SUITE: Tottenham a soutenu la star de l’Inter en janvier alors que Paratici demande à Conte