Nuno explique comment Tottenham a pris du retard dans une défaite «décevante» de derby

Le manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a réagi après que son équipe ait été battue 3-0 par Chelsea à domicile.

Les Portugais ont sélectionné une formation offensive, dont Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele au milieu de terrain. Le buteur sud-coréen Heung-Min Son est également revenu après avoir raté la défaite de Crystal Palace avec un problème au mollet.

Tottenham avait l’air bien en première mi-temps et aurait pu prendre l’avantage à la 20e minute. Sergio Reguilon s’est libéré sur la gauche et a tenté de centrer pour Lo Celso, mais Antonio Rudiger de Chelsea a réussi à dégager.

Son a marqué au but peu de temps après mais a été arrêté par Kepa Arrizabalaga, avec Marcos Alonso juste derrière.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a choisi de changer les choses à la pause, avec Monture maçon venant pour N’Golo Kanté.

Thiago Silva a donné l’avantage aux tenants de la Ligue des champions à la 50e minute en transformant un corner d’Alonso.

Le changement de Tuchel a commencé à faire une énorme différence et a rapidement été récompensé par un rare but de Kanté. Le Français a tiré de loin et a vu son effort dévié dans le filet par Eric Dier.

À 2-0, Chelsea était à peu près en croisière, ne permettant pas à l’attaquant de Tottenham Harry Kane toutes les chances.

Ils ont fait 3-0 tard comme Rudiger a marqué son affichage solide avec un but. Il a battu Hugo Lloris d’un premier tir suite à un retrait de Timo Werner.

À temps plein, Nuno a déclaré à BBC Sport : « Il y a eu beaucoup de choses qui ont mal tourné. Commençons par la première mi-temps – je pense que c’était un bon match, compétitif. Nous étions sur le pied avant, avons commencé à presser haut, créant des problèmes et avons eu des chances.

« En seconde période, le coup franc et le but changent la donne. Ensuite, cela devient beaucoup plus difficile, le jeu a totalement changé et Chelsea a pris le contrôle et était la meilleure équipe en seconde période.

“C’est difficile, mais je suis fier de la première mi-temps et de tout le match car nous avons eu des problèmes en équipe et les joueurs sont allés à leurs limites.”

La star de Tottenham prend ses responsabilités

Le milieu de terrain offensif de Tottenham Dele Alli a admis qu’il devrait assumer la responsabilité du premier match de Thiago Silva.

Alli a tenté de marquer le Brésilien mais n’a même pas sauté alors que son adversaire se dirigeait vers le filet.

Après le match, Alli a déclaré à BBC Sport : « C’était difficile. En première mi-temps, nous avons bien joué et à la mi-temps, nous étions confiants et nous avions beaucoup de conviction.

“Une fois que nous sommes tombés 1-0 sur un but bâclé – et pour moi, c’était mon homme donc je dois en assumer la responsabilité – c’est un peu une montagne contre une équipe comme celle-ci.

“Cela aurait pu se passer dans les deux sens en première mi-temps, mais si vous ne les punissez pas, vous pouvez être puni et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui.”

