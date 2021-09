Nuno fait face à des questions gênantes de Daniel Levy à Tottenham alors qu’un expert affirme que l’ancien patron mérite de reprendre son travail

in

Nuno Espirito Santo est confronté à de sérieuses questions sur son avenir à Tottenham après la défaite 3-1 de dimanche à Arsenal, qui a permis à l’entraîneur portugais de battre un nouveau record indésirable.

L’entraîneur portugais avait apparemment pris un bon départ pour son règne après trois victoires consécutives 1-0 les amenant au sommet du tableau embryonnaire. Cependant, la défaite de dimanche à l’Emirates Stadium – ici, nous évaluons et classons les joueurs – était leur troisième d’affilée.

De plus, les Spurs ont concédé trois buts en Premier League pour trois matchs consécutifs – la première fois depuis septembre 2003. De plus, Arsenal est désormais au-dessus d’eux en Premier League pour la première fois depuis le 25 octobre 2020.

Cela a aussi l’air bien pire avec Nuno lui-même pointant du doigt ses joueurs. Cela suggère qu’il y a beaucoup de discorde dans les rangs.

Cependant, c’est la manière de leur performance en première mi-temps qui a laissé les fans et les experts s’interroger sur l’avenir de Nuno. Ils ont été mal exposés par une équipe d’Arsenal, qui a inversé / réservé la forme de Tottenham avec sa propre troisième victoire consécutive. Mais c’était pour une équipe d’Arsenal qui est elle aussi dans une période de transition.

Le milieu de terrain des Spurs était inexistant en première mi-temps, tandis que leur défense était à six contre sept. En effet, leur avance de 3-0 à la pause ne les a certainement pas flattés. Et tandis que Heung-min Son a marqué un but en deuxième mi-temps, le mal était clairement fait.

Et cela signifie désormais que l’entraîneur portugais est le troisième favori pour être le prochain manager limogé. Il serait également confronté à des questions difficiles du président Daniel Levy et une défaite contre Aston Villa le week-end prochain pourrait s’avérer coûteuse.

Pour ajouter du sel aux blessures, l’expert Tony Adams affirme que Levy a eu tort de licencier José Mourinho quand il l’a fait. S’exprimant sur Sky Sports, il affirme qu’il venait juste de se ressaisir lorsqu’il a été licencié et a indiqué qu’il méritait d’être toujours aux commandes.

“Les deux clubs sont en transition et je pensais que Mourinho faisait un travail fantastique pour les Spurs pour être honnête”, a déclaré l’ancien défenseur d’Arsenal sur Sky Sports.

«Je n’ai jamais pensé à lui comme à un manager de Tottenham, il n’est pas assez ouvert. Ils rassemblaient les Spurs et avaient une bonne façon de jouer. Je ne pense pas qu’ils l’aient fait pour le moment.

Chelsea peut-il garder Antonio Rudiger hors des griffes du Bayern Munich ?

Tottenham a baissé de plusieurs échelons

La suggestion que les Spurs étaient un club en transition a été rapidement rejetée par Graeme Souness. Il estime qu’ils étaient sur la bonne voie lorsqu’ils se sont séparés de Mauricio Pochettino.

“Je ne pense pas qu’une équipe qui était en finale de Ligue des champions il y a deux ans devrait être en transition”, a déclaré Souness.

«Quand vous arrivez à la plus grande finale de coupe de football de clubs, vous devez être une équipe décente.

«D’accord, ils ont eu de la chance contre l’Ajax et Man City et y sont arrivés, mais ils y sont arrivés. C’était alors le moment d’investir et d’avoir une chance de gagner peut-être un trophée majeur.

« Ils sont plus loin de ça [winning major trophy] maintenant qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans.

“Je pense que c’est majeur et si je suis critique majeur, et cela me fait mal parce que c’était mon premier amour, c’est là que tout a commencé, mais ils ont dérivé de là où ils étaient deux ans en baisse de sept échelons.”

LIRE LA SUITE: Tottenham a dit au trio de battre alors que l’intérêt pour la star très cotée de la Serie A persiste