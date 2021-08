Nuno fait l’aveu de Tottenham lorsqu’il est touché par une nouvelle sonde Kane

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a déclaré qu’il ne serait bientôt plus en mesure de contrôler les transactions de transfert de son club, en raison du doute sur Harry Kane.

L’avenir de l’attaquant des Spurs a prouvé l’histoire de la fenêtre de transfert jusqu’à présent, mais une nouvelle tournure est apparue dimanche. Il n’a pas réussi à faire partie de l’équipe pour la victoire 1-0 sur Manchester City. Il n’a repris l’entraînement que vendredi, mais Gary Neville a souligné que tous les autres partants de la finale de l’Euro 2020 d’Angleterre ont au moins fait le banc le week-end dernier.

Kane voudrait déménager à City à la recherche d’argenterie alors qu’il atteint le sommet de sa carrière.

Il pense également avoir un gentleman’s agreement avec le président de Tottenham, Daniel Levy, autorisant le transfert. Levy, cependant, croit le contraire et ne veut pas vendre.

Nuno a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il prévoyait de vivre avec Kane dans son équipe. Maintenant, cependant, il a admis que la fenêtre de transfert n’était peut-être pas entre ses mains.

“Nous avons notre équipe, nous avons nos joueurs des Spurs”, a déclaré le manager à BBC Radio 5 Live (via Times & Star).

« Nous devons les engager mais nous devons savoir que le 31 août n’est parfois pas entre vos mains. Tous les managers de Premier League ont le même sentiment que moi : essayer de terminer la fenêtre et de s’installer.

“Harry est [training] avec nous, il a travaillé le dimanche matin et il se prépare à aider l’équipe.

« On ne s’attend pas [something to happen before the transfer deadline but] nous devons être prêts à agir si nécessaire car jusqu’au 31, tout peut arriver dans le football.

City a déjà vu une offre de 100 millions de livres sterling pour Kane rejetée. Maintenant, cependant, ils seraient prêt à offrir 127 millions de livres sterling.

Les champions en titre de la Premier League pensent qu’ils peuvent lever des fonds grâce à la vente de joueurs marginaux. De plus, un premier équipier senior pourrait ajouter à ce minou.

Neville fait le point de transfert de Kane

S’exprimant dimanche, Neville a déclaré après la non-présentation de Kane contre City: “Je viens de lire le fait que tous les autres joueurs anglais qui ont fait partie de l’Euro ont été impliqués ce week-end sur le banc ou dans l’équipe.

“Harry Kane serait ici aujourd’hui, je pense s’il n’y avait aucun doute sur son avenir. J’ai cru comprendre qu’il était parti.

«Je sentais juste qu’il n’était pas visible dans le stade; le joueur le plus en vue de Tottenham, le premier match de la saison n’étant pas visible dans ce stade ?

«Nous avons beaucoup de caméras autour et je soupçonne que nous le cherchions partout. Ne pas le voir ici aujourd’hui a été une surprise.

