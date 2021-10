Nuno fait le point sur cinq joueurs de Tottenham avant le voyage à Newcastle

Nuno Espirito Santo a fait le point sur les chances que cinq stars de Tottenham soient impliquées dans l’affrontement de dimanche avec Newcastle à St James ‘Park.

Éperons dirigez-vous vers Tyneside après avoir repris le chemin de la victoire la dernière fois contre Aston Villa en Premier League. Cependant, il y a eu des doutes quant à savoir si un quatuor de stars sud-américaines sera disponible pour le match contre une équipe de Newcastle dynamique après leur récente prise de contrôle à gros prix.

Le duo argentin Cristian Romero et Giovani Lo Celso, le Brésilien Emerson Royal et le Colombien Davinson Sanchez ont tous été absents pour les qualifications pour la Coupe du monde.

Et s’exprimant lors de sa conférence de presse avant le match, Nuno a déclaré aux journalistes, interrogé sur les joueurs: « Oui, ils voyagent maintenant. Ils nous rejoindront demain et après on verra. Ensuite, nous verrons.

« Les rapports que nous avons sont qu’ils ont bien fini leurs matchs. Certains d’entre eux ont joué 90 minutes, Davinson Sanchez non. Mais ce que nous attendons, c’est qu’ils se joignent à nous et ensuite nous verrons.

Nuno a également fait le point sur la forme physique de Steven Bergwijn, qui a récemment disparu en raison d’une blessure au pied.

Le chef des Spurs a ajouté : « Il nous a rejoint hier. Il est totalement intégré au groupe. Il a bien fait. Aucune douleur et maintenant sur le fait de revenir à son plus haut niveau de forme physique. »

Lorsqu’on lui a demandé si le match de Newcastle arriverait trop tôt, Nuno a répondu : « Nous ne savons pas. Tout d’abord, tout le monde ensemble. Ensuite, nous verrons.

Les Portugais ont également fait allusion à d’autres problèmes potentiels, mais n’ont pas voulu citer de noms.

« Après la trêve internationale, il y a toujours des problèmes. Nous avons des problèmes mais je ne les dirai pas avant le match.

Aucune inquiétude de Nuno sur la forme de Kane

Nuno a également parlé du skipper anglais celui de Harry Kane problèmes devant le but cette saison.

Le talisman de Tottenham a trouvé le chemin des filets dans les compétitions de coupe ce trimestre mais n’a toujours pas marqué en Premier League.

Cependant, Nuno est inquiet et sait que le joueur de 28 ans finira par devenir bon.

Il a ajouté : « C’est normal. Harry y est certainement habitué, mais nous sommes détendus.

« Nous savons qu’Harry est bien plus que des objectifs, ce qu’il fait pour l’équipe. Un joueur de football fantastique, l’un des meilleurs buts viendra naturellement.

