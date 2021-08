Nuno fonce avec la réponse de Kane ; Fils refuse de faire une promesse

in

Le manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, n’a pas hésité à insister sur le fait qu’Harry Kane peut toujours aider son équipe cette saison, tandis que Son Heung-min a refusé de faire une promesse sur sa production de buts.

Le discours d’avant-match a été dominé par la question de savoir si le capitaine du club Kane figurerait contre l’équipe avec laquelle il a été lié. Kane était complètement absent de l’équipe de la journée, cependant Tottenham prouvé qu’il y aurait une vie après Kane s’il devait finalement partir cet été.

Après avoir résisté à une première période de pression, les Spurs sont devenus compétitifs et ont toujours semblé une menace sur le compteur.

Son a donné l’avantage aux hôtes après la pause lorsqu’il s’est avéré trop difficile à gérer pour Nathan Ake, et à partir de ce moment, il appartenait aux défenseurs de maintenir leur avance.

Chacun des quatre derniers s’est levé, Japhet Tanganga en particulier faisant une démonstration formidable pour freiner les talents d’attaquant de Raheem Sterling et Jack Grealish.

NOTES DES JOUEURS : Notes des joueurs : le talent local de Tottenham met Grealish et Sterling sur la glace ; flop coûteux des défenseurs de Man City

S’adressant à Sky Sports après le match, Nuno a déclaré: «C’était bien, je pense. L’atmosphère était spéciale grâce au travail acharné des garçons. Ils rendent n’importe quelle foule fière quand ils travaillent si dur.

« C’était fort. Nous avons eu de la chance car ils ont eu des occasions mais les garçons ont tenu bon et ils sont restés dans le match. Nous savions que ce serait difficile. Après ces 20 premières minutes, nous avons fait mieux et nous avons commencé à saisir nos chances. En première mi-temps, nous n’avons pas si bien fini. Alors que nous aurions dû tirer au but, nous ne l’avons pas fait.

« Non seulement lui [Japhet Tanganga]. En termes de forme et d’organisation, les trois premiers ont travaillé très dur et ont comblé les écarts.

Le match de Japhet Tanganga en chiffres contre Man City : 100 % de précision de balle longue

90 % de précision de passage

49 touches

4 duels gagnés

4 fautes commises

2 tacles

2 dégagements

1 interception

1 croix Pas moyen de passer. pic.twitter.com/Xo67Ngrgii – Squawka Football (@Squawka) 15 août 2021

« C’est très difficile de jouer contre City avec la façon dont ils construisent le premier moment. Cela demande beaucoup de discipline, donc les garçons s’en sont bien sortis.

«Je suis sûr qu’avec l’engagement et le talent que nous avons, nous serons une bonne équipe. Nous sommes en train de le faire. J’apprends tous les jours et je suis très fier d’eux aujourd’hui, très fier.

Concernant les spéculations en cours concernant Kane après avoir été omis de l’équipe, Nuno a conclu : « Écoutez, Harry Kane est l’un des meilleurs joueurs du monde, honnêtement.

« Nous avons beaucoup de chance de l’avoir. Il doit se préparer et aider l’équipe. Nous devons encore aller au Portugal puis nous pensons aux Loups.

Les moments emblématiques de Paul Pogba pour Manchester United, la Juventus et la France

Fils refuse de faire une promesse

Le vainqueur du match, Son, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « De toute évidence, nous voulions bien commencer le premier match de la saison et avec les fans.

« C’était une performance incroyable et tout le monde a travaillé si dur pour obtenir ces trois points. Manchester City est actuellement la meilleure équipe du monde donc nous nous sommes battus pour les trois points et cela compte beaucoup pour nous en ce début de saison.

« C’est une excellente soirée. Les fans nous ont manqué. Le football, c’est avant tout les fans. Nous avons joué pour eux et les soutenons. Ils signifiaient beaucoup pour moi et pour nous. Je suis reconnaissant qu’ils viennent au stade et nous soutiennent. J’ai vraiment apprécié cet après-midi.

“Nous avons fait un excellent travail, nous savons que Manchester City est l’une des meilleures équipes du monde, nous nous sommes donc très bien préparés. Nous avons travaillé dur en pré-saison et nous l’avons montré sur le terrain. Les fans ont vu que nous étions dangereux, donc c’était un très bon match.

Quant à savoir s’il peut dépasser ses 17 buts personnels en championnat – quelque chose qui serait probablement facilité en jouant dans la position habituelle d’avant-centre de Kane – le Sud-Coréen a déclaré : « Il n’y a aucune promesse.

«Je vais essayer de faire de mon mieux match par match. Je vais essayer de jouer pour l’équipe. Les résultats individuels viendront automatiquement. On verra à la fin de la saison si je bats ce record ou pas.

Concernant la saga des transferts de Kane, Son a conclu : « Nous sommes tous professionnels. Nous voulions nous concentrer sur ce jeu, peu importe qui est impliqué ou non.

« De toute évidence, Harry est tellement, tellement important pour nous. Mais voyons. La saison dernière, nous n’avons pas bien commencé contre Everton, donc nous avons bien commencé. Je veux juste profiter de ça après.