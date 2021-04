Nuno, l’élu de Tottenham si Mourinho tombe

14 avr.2021 à 21:04 CEST

La continuité de José Mourinho sur le banc de Tottenham est de plus en plus incertaine et la presse anglaise n’hésite pas à signaler son éventuel remplacement: Nuno Espirito Santo. Tout d’abord, l’ancien entraîneur de la Real Madrid il doit échouer dans ses objectifs. Autrement dit, restez en dehors de la Ligue des champions. Quelque chose qui semble aujourd’hui réalisable.

Les “ éperons ” sont septième, six points derrière la quatrième position occupée par le Jambon de l’Ouest. Éliminé avec un coup à la Ligue Europa avant le Dinamo Zagreb, l’équipe londonienne affronte ce dimanche Manchester City à la fin de Coupe Carabao. Occasion en or pour les Spurs de célébrer leur premier titre depuis 2008, peut-être aussi pour Mourinho de sauver la saison.

Mais si la directive décide de tourner la page, le premier nom de la liste sera celui de Nuno. Bien que le Wolverhampton est en train de cailler une saison grise – située en douzième position, plus proche du déclin que l’Europe -, l’ancien technicien de la Valence il y a longtemps a gagné le respect de la Première ligue.

Il a été promu au rang de «loups» il y a trois saisons et l’a immédiatement installé dans l’élite. Il a terminé septième lors des deux saisons suivantes et a même atteint les quarts de finale de la Ligue Europa. Tout cela avec son propre cachet, un style de jeu très reconnaissable.

Pour tout ça, Daniel Levy admire l’entraîneur portugais et est son favori parmi les candidats à remplacer Mourinho, dont le contrat expire en 2023. Cependant, l’opération aurait d’emblée une pierre d’achoppement économique. le Tottenham il lui faudrait se gratter la poche pour bénéficier des services de Nuno, qui à l’automne renouvelé jusqu’en 2023 avec une clause de sortie proche de dix millions d’euros. Une opération qui signifierait un grand saut dans la carrière de l’ex-technicien che.