Nuno masque deux défauts de Tottenham avec un message fort aux stars marginales

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a insisté sur le fait qu’il avait vu de bons signes de la part de son équipe malgré leur défaite en Europa Conference League contre Vitesse Arnhem.

Les Spurs ont perdu 1-0 aux Pays-Bas, ce qui les a laissés troisièmes du groupe G avec trois matchs à jouer. Les visiteurs ont aligné un solide 11 de départ – même si les joueurs se sont battus pendant des minutes en équipe première – mais manquaient d’expérience sur le banc.

Néanmoins, Vitesse a dominé dès le début et a finalement trouvé son vainqueur après 78 minutes.

S’adressant à BT Sport après le match, Nuno a insisté sur le fait que son équipe se heurtait à une opposition coriace.

Cependant, il a admis que la prise de décision et la puissance d’attaque étaient des domaines sur lesquels ses joueurs devaient travailler.

Le Portugais a déclaré : « Un match difficile contre une bonne équipe. Nous avons bien concouru, il y a des moments que nous devons analyser.

« C’était un peu comme nous l’avions prévu, difficile, nous devons apprendre et continuer à nous améliorer.

« Surtout en attaque, on pourrait faire plus, il faudrait finir les actions. On a eu de bonnes situations pour faire mieux et puis le but.

«Cela vient d’une faute dont nous pouvons discuter, mais ce moment au bord de la surface devrait vraiment être plus couvert. Mais comme je l’ai dit, le [Europa] La Conference League est comme ça, des matchs toujours difficiles.

« Nous avons encore deux matchs à domicile contre Vitesse et Rennes et je crois vraiment que nous pouvons résoudre la situation dans le groupe. »

Lorsqu’on lui a demandé si ses joueurs prenaient trop de touches et manquaient de patience, Nuno a ajouté : « Oui, de meilleures décisions que nous devrions prendre, des choses que nous devons améliorer.

« Nous devons améliorer les joueurs qui arrivent et nous devons les faire revenir au bon moment pour pouvoir en profiter. »

Nuno soutient Tottenham pour s’améliorer

Interrogé sur le ton des discussions d’après-match avec ses joueurs, Nuno a répondu : « Cela reste entre nous. Je tiens à remercier les fans des Spurs qui sont venus ici en grand nombre pour nous soutenir, nous l’apprécions vraiment.

« Ce que nous disons entre nous, reste entre nous. »

Il a ajouté sur le résultat : « C’est ce que nous voulons, nous voulons avoir des joueurs qui travaillent dur et méritent des minutes. La Conference League est une bonne opportunité pour que nous puissions construire toute l’équipe et la forme physique des joueurs.

« Nous allons en avoir besoin, c’est un calendrier difficile. »

Tottenham retour à l’action dimanche pour affronter West Ham dans un derby londonien en Premier League.

