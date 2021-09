Nuno nomme le seul moyen d’inverser l’effondrement de Tottenham en réponse à la pression

in

Nuno Espirito Santo insiste sur le fait qu’il travaille à jouer à la manière de Tottenham et nie qu’il y ait une “panique” au club au milieu de leur marasme.

Les résultats de Tottenham sous Nuno de chaque côté de la pause internationale de septembre ont été un contraste saisissant. Il a remporté le prix du manager de Premier League du mois en août après trois victoires lors de ses trois premiers matchs. Mais trois défaites consécutives se sont succédé et maintenant il est parmi les favoris pour être le premier limogeage de la saison.

Une opportunité pour Tottenham de se remettre sur les rails se présente jeudi, lorsqu’ils accueillent NS Mura lors de leur deuxième match de la phase de groupes de l’Europa Conference League. Après match nul contre Rennes, il serait utile d’obtenir une victoire – et ils seront les favoris pour le faire.

Nuno a toutefois confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il y aurait une certaine rotation en vue de leur prochain match de Premier League, contre Aston Villa.

Il a déclaré: “Il y aura des changements car ils sont nécessaires car nous devons penser à jeudi et dimanche.”

Ces deux matchs seront importants pour Nuno pour montrer s’il peut renverser leur effondrement surprise. Il a déjà été critiqué pour son style de jeu, qui contraste apparemment avec la façon dont Tottenham veut se présenter.

Mais Nuno pense que tout le monde est sur la même longueur d’onde sur ce qu’il vise à long terme.

Il a confirmé : « On m’a parlé de la [Tottenham way].

« C’est le foot. Tout le monde veut bien jouer et bien jouer au football. C’est ce que nous voulons et nous devons y construire. »

Poursuivant, Nuno a nié s’être senti affecté par les critiques qui lui ont été adressées et celles de Tottenham récemment.

Sa réponse fut : « Il n’y a pas de jugement. Je ne m’inquiète pas du jugement, je m’inquiète de la façon dont nous pouvons mieux jouer.

«La critique et l’opinion font partie de moi et nous devons y faire face. Cela ne peut que nous distraire. Mon objectif est de savoir comment nous améliorer.

“Ce n’est pas le moment de demander aux fans. Il est maintenant temps de livrer, alors ils voient une équipe jouer solide et bien. »

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal

Nuno ne panique pas non plus à propos du renversement de la fortune de son équipe récemment. En fait, il est sûr de la « seule façon » dont ils peuvent sortir du piqué.

L’ex-patron des Wolves a déclaré : « Nous ne paniquons pas car nous savons que c’est du football. C’est le foot.

« C’est la façon dont vous réagissez aux mauvais moments. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter.

« Chaque équipe passe un moment comme celui-ci. L’histoire le montre. Rester ensemble est la seule façon de le faire.

Nuno apprend de la situation critique de Tottenham

Cela a été quelques semaines difficiles pour Nuno, qui a déjà entraîné des clubs avec divers degrés de pression.

Il insiste sur le fait qu’il apprend tout le temps et qu’il détermine où son club actuel peut s’améliorer.

Sur ce qu’il a appris jusqu’à présent, il a déclaré : « Beaucoup de choses. Cela m’en dit long.

« Depuis le premier jour, nous nous connaissons mieux, connaissant nos forces et nos faiblesses pour pouvoir nous améliorer. Maintenant, il est évident que nous avons des choses à améliorer.

«Je vois des joueurs qui veulent réussir et qui travaillent dur pour le faire, mais ils en sont incapables. Nous avons encore des problèmes lorsque nous encaissons des buts. De nombreuses analyses sont en cours.

“Nous avons une équipe talentueuse avec des joueurs pour sortir de cette situation et jouer un meilleur football.”

De plus, l’ancien gardien de 47 ans a insisté sur le fait qu’il avait toujours le soutien de son équipe récemment héritée.

Lorsqu’on lui a demandé si ses joueurs croyaient en lui, il a répondu : « Oui, croyez totalement.

“Il n’y a aucun doute là-dessus parce que nous travaillons ensemble tous les jours, nous nous préparons ensemble et ces moments nous devons rester ensemble et la conviction est la première étape pour faire les choses et nous l’avons.

« Vous devez réaliser que parfois ce n’est pas possible. Parfois, les adversaires sont meilleurs que vous et vous devez être humble pour donner du crédit et parfois vous ne jouez pas. Parfois, le plan n’est pas bon. La croyance en nous tous est ici.

