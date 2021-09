Nuno nomme quel joueur peut amener Tottenham au niveau suivant après la progression de la coupe

in

Nuno Espirito Santo insiste sur le fait que Tottenham s’améliorera encore au cours de la saison une fois que l’un de leurs meilleurs joueurs aura retrouvé sa meilleure forme.

Ce fut un début à l’envers pour le nouveau patron des Spurs depuis qu’il a été annoncé comme leur nouveau manager permanent au cours de l’été. En effet, trois victoires consécutives 1-0 en Premier League étaient prometteuses. Cependant, un revers de 3-0 à Crystal Palace, suivi d’une humiliation à domicile par Chelsea, montre qu’il reste encore du travail à faire.

Ils ont au moins progressé dans le quatrième tour de la Coupe Carabao. Un match nul 2-2 contre les Wolves a finalement permis aux Spurs de l’emporter 3-2 aux tirs au but. Et le tirage au sort du prochain tour oppose également Tottenham à l’opposition de Premier League.

Un homme dont la saison a été lente à démarrer est Harry Kane. Il n’a marqué que son deuxième but de la saison à Molineux. Mais il existe des circonstances atténuantes compte tenu de ses exploits à l’Euro 2020 puis de la saga de son déménagement raté à Manchester City.

Kane a finalement promis sa loyauté à Tottenham avec Daniel Levy refusant de baisser son prix demandé de 150 millions de livres sterling.

Nuno pense cependant qu’un Kane à 100% peut aider Tottenham à atteindre le niveau supérieur.

Et il pense qu’il y a des signes qu’il y arrive après l’affrontement à Molineux.

Il a déclaré : « Il a beaucoup plus à donner et il s’agit du jeu, de s’améliorer et de grandir ensemble.

“En termes d’effectif et de préparation, nous avons des joueurs qui ont 65/70 sessions et nous avons des joueurs qui ont 15 sessions.

« Tant que nous n’aurons pas réussi à tout équilibrer, ce sera le moment où les joueurs s’amélioreront. »

Le but de Kane a permis à Tottenham d’ouvrir une avance de 2-0 après le premier match de Tanguy Ndombele.

Mais ils ont permis aux Wolves de revenir dans le match.

“Nous avons permis aux Wolves de revenir dans le jeu”, a ajouté Nuno. «Nous avons dominé, pressé, récupéré les ballons et créé tellement d’occasions de mettre le jeu au lit.

« Si l’atmosphère change, nous n’entrons pas dans la seconde mi-temps comme nous le voulions. On a eu des occasions mais l’ambiance de Molineux est dure.

« Nous avons passé beaucoup de temps à nous préparer (aux pénalités) parce que ce n’est pas de la chance. C’est d’avoir un gardien qui a les bonnes infos, les joueurs qui prennent la responsabilité.

Lage heureux avec l’esprit des loups

Son homologue Bruno Lage, quant à lui, a dû réfléchir à ce qui aurait pu être après que leur fougue réplique n’ait finalement abouti à rien.

Lage a déclaré: «À 2-0, nous avions le pouvoir et la force de continuer à nous concentrer sur la stratégie et le plan. Nous avons l’opportunité d’y réfléchir et d’apprendre quelque chose pour le prochain match.

« Il est difficile de perdre ce match à cause de la façon dont nous nous sommes préparés.

« La façon dont nous créons des occasions et la façon dont nous jouons sont les points positifs de ce match. Mais la façon dont nous concédons des occasions et des buts de l’opposition me rend très déçu.

« La façon dont nous concédons des chances est très frustrante. C’est des chances très faciles pour les adversaires. Nous travaillons dur sur cette partie mais nous commettons encore des erreurs.

