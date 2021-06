Nuno pourrait remplacer Ancelotti à Everton

06/02/2021

L’entraîneur de Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, serait le remplaçant de Carlo Ancelotti sur le banc d’Everton, tel que rapporté par The Sun. L’Italien a signé avec le Real Madrid et le Portugais prendrait les rênes à partir de la saison prochaine une fois sa non-continuité confirmée.

Ancien entraîneur de Valence s’est catapulté comme une figure majeure de la Premier League et l’équipe de Liverpool serait prête à lui offrir les rênes de l’équipe. Cette saison, il n’a pas pu se qualifier au-delà de la treizième place, mais les deux saisons précédentes ont obtenu une honorable septième place à son retour dans la meilleure compétition anglaise, en plus d’avoir obtenu une promotion du championnat lors de sa première saison.

Au commandement des Loups a dirigé un total de 199 rencontres avec un bilan plus que positif : 96 victoires, 46 nuls et 57 défaites. Après avoir obtenu la promotion en 2018, l’équipe britannique s’est imposée comme une équipe Premier et le saut compétitif de la main portugaise est évident : “Je suis très heureux que les supporters reviennent à Molineux et qu’on puisse partager un dernier moment ensemble, en équipe”.

Carlo Ancelotti et un appel irréfutable

Le déjà ex-manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a quitté le club pour se diriger vers la capitale après avoir reçu un appel de Florentino Pérez. L’Italien, qui Il a déjà dirigé l’équipe blanche entre 2013 et 2015, a accepté la proposition malgré le fait qu’il a répété à plusieurs reprises qu’il était heureux dans la ville de Liverpool : “J’aimerais rester le plus longtemps possible. Je termine mon contrat en 2024 et je pense faire du bon travail”.

L’également ancien entraîneur du Bayern ou de Milan a reconnu qu’il n’avait pas pu rejeter le défi : “C’était une opportunité inattendue. C’est la bonne décision pour moi et ma famille en ce moment. Je respecte pleinement tous les fans d’Everton et j’espère qu’ils pourront saisir les opportunités passionnantes qui nous attendent.”.