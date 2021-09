Nuno pousse Tottenham pour la star uruguayenne alors que la route de transfert émerge

in

Tottenham s’est vu offrir une chance en or de finalement décrocher un objectif de transfert en janvier après avoir été informé que son club avait désespérément besoin d’encaisser.

Le brillant début de vie de Nuno Espirito Santo dans l’abri de Tottenham s’est arrêté samedi alors qu’un Crystal Palace rampant enregistrait une victoire 3-0. En effet, les Spurs ont perdu la bataille du milieu de terrain assez catégoriquement à Selhurst Park. En conséquence, il n’était pas surprenant de voir notre fonctionnalité choisir ce domaine comme une faiblesse car nous avons dit à Nuno les trois étoiles dont il a besoin pour hacher.

Et tandis que Tanguy Ndombele compte bien revenir en faveur, le renforcement de l’entrejeu reste une priorité pour les Spurs.

Un homme que Tottenham a examiné au cours de l’été était le milieu de terrain de Cagliari Nahitan Nandez. Les Spurs ont eu une série de discussions sur un éventuel accord avec l’équipe de Serie A alors que le temps s’approchait de la date limite.

Cependant, Cagliari ayant apparemment placé ses exigences trop haut, aucun accord n’a été conclu entre les clubs.

En effet, Cagliari aurait demandé des frais d’une valeur de 26 millions d’euros pour l’intrus uruguayen.

Cela s’est finalement avéré trop raide pour que les Spurs puissent égaler. Mais il reste à espérer qu’un compromis pourra être trouvé avant la fenêtre de janvier.

En effet, selon Tuttomercato, l’équipe de Serie A est désormais prête à vendre aux Spurs au “meilleur prix possible”. En outre, ils rapportent que le chef de Cagliari Stefano Capozucca est prêt à vendre autant qu’il le peut pendant la fenêtre d’hiver.

Cependant, avec Cagliari exprime maintenant clairement son souhait de vendre, qui offrira aux Spurs une chance en or de débarquer leur homme.

L’article affirme que Naples, Rome et la Fiorentina surveillent également les développements. Cependant, la préférence de Cagliari est de traiter avec les Spurs et de ne pas renforcer directement un rival de Serie A.

Tottenham se rapproche du défenseur de l’Ajax

Tottenham, quant à lui, serait sur le point de conclure un accord avec l’Ajax sur la signature du défenseur Jurrien Timber, selon un rapport.

La célèbre académie néerlandaise a été une riche production au fil des ans. Et ces derniers temps, cela s’est avéré plus fructueux que jamais. En effet, Matthijs de Ligt, Frenkie De Jong et Donny Van de Beek ont ​​été prisés ces dernières années.

Et maintenant, Timber semble être la prochaine exportation à gros revenus, avec un certain nombre de clubs qui suivent le joueur de 20 ans. Il s’est rapidement imposé, commençant leurs quatre matchs d’Eredivisie jusqu’à présent dans la nouvelle saison. L’arrière droit semble être quelqu’un dont le stock ne fera que continuer à augmenter dans les mois et les années à venir.

Ainsi, il a été rapporté la semaine dernière que les deux Chelsea et Tottenham avaient ajouté Timber à leur liste de personnes recherchées. En effet, Timber est tout aussi habile à jouer au cœur de la défense.

Et le PSG, Monaco, Lyon, le Borussia Dortmund et l’Ajax aiment aussi ce qu’ils voient chez le joueur.

Selon Todofichajes, cependant, c’est Tottenham qui a fait le premier pas. Le média espagnol affirme que Paractici est déjà en pourparlers avec des responsables des géants néerlandais. De plus, ils déclarent qu’il est proche d’un accord.

Ils déclarent que l’Ajax recherche 17 millions de livres sterling pour le défenseur, les frais ne s’avérant pas un problème pour le côté nord de Londres.

