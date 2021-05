Nuno quitte les loups

21/05/2021 à 16:07 CEST

le Wolverhampton a confirmé ce vendredi que Nuno Espirito Santo il cessera d’être l’entraîneur de l’équipe après la fin de cette saison. De cette façon, l’entraîneur portugais vivra ce dimanche et contre le Manchester United son dernier match dans le Stade Molineux après quatre saisons.

Pratiquement cinq ans au cours desquels loups, sous la direction de Nuno, n’est plus une équipe de Championnat lutter pour les positions européennes. Les Portugais ont attrapé le Wolverhampton en deuxième division, a obtenu une promotion à Premier et même qualifié pour le Ligue Europa il y a deux cours. Une promotion difficilement concevable, il faut le dire, sans l’investissement reçu ces dernières années et le lien étroit avec l’agent Jorge Mendes.

“Dimanche sera une journée très émouvante, mais je suis très heureux que les supporters reviennent à Molineux et que nous puissions partager un dernier moment ensemble, en équipe”, a déclaré l’entraîneur dans des déclarations recueillies par les médias du club.

Nuno, 47 ans, avait dirigé le Rio Ave, les Valence et le Port avant d’atterrir à Angleterre. Son avenir aujourd’hui est incertain, mais d’Angleterre, il se positionne comme l’un des grands candidats à assumer le banc de la Tottenham.