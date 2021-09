Nuno réagit à ce qui pourrait arriver aux Spurs en janvier

Photo de Gualter Fatia/.

Le patron de Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo, a salué l’idée que le club s’associe à la nouvelle expérience de sécurité.

Selon Sky Sports News, Tottenham et tous les autres clubs de Premier League et de championnat pourront offrir des places debout à leurs supporters les jours de match.

Cela fait 25 ans que les supporters des plus hautes sphères du football anglais sont autorisés à se tenir debout dans leurs stades respectifs.

Un programme pilote aura lieu entre le 1er janvier et la fin de la saison pour voir si le changement est viable à long terme.

Et le patron de Tottenham a apporté son soutien à cela, affirmant que le stade d’un milliard de livres sterling du club est «prêt et sûr» de sa part.

Nuno, qui a rejoint les Spurs en remplacement de Jose Mourinho l’été dernier, a déclaré à Football London : « On m’a dit, je sais que notre stade est prêt et il appartient à nos fans de décider comment. Mais en termes de sûreté et de sécurité, tout est prêt et sûr. Debout et voir un match… J’aime voir la foule se lever, honnêtement.

L’équipe de Nuno se prépare pour un derby du nord de Londres contre Arsenal aux Emirats demain.

Et il est intéressant de noter que le premier match à domicile de Tottenham en Premier League après le programme de sécurité est une visite des Gunners, qui parcourent la ville le 15 janvier.

