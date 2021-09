Nuno répond aux préoccupations créatives après avoir confirmé le triple coup de Tottenham

Nuno Espirito Santo a révélé trois absents pour le choc de la Ligue Europa de Tottenham Hotspur avec Rennes – et il ne sait pas encore s’ils reviendront à temps pour affronter Chelsea.

Tottenham a lancé sa campagne de groupe de la Conference League jeudi contre Rennes. Cela devrait être un match difficile à ce stade de la compétition – et d’autant plus qu’il y a un autre test difficile en Premier League à l’horizon.

Trois jours seulement après le match de Rennes, les Spurs disputeront un derby londonien avec Chelsea, ce qui signifie que Nuno doit quelque peu jongler avec la situation.

Ce qui rend les choses plus difficiles pour lui, c’est le fait qu’il sera sans Son Heung-min, Eric Dier et Ryan Sessegnon pour au moins le premier de ces deux défis.

Il a déclaré : « Je peux vous dire les joueurs qui n’ont pas voyagé. Fils n’a pas voyagé, Dier n’a pas voyagé et Sessegnon n’a pas voyagé. C’est l’actualité de l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils pouvaient revenir contre Chelsea, il a ajouté : « Je ne peux pas dire. Ils s’améliorent, de jour en jour ils sont meilleurs, mais aux côtés des joueurs sud-américains, nous devons encore évaluer.

Il y a cependant des nouvelles plus positives pour Steven Bergwijn, qui est en mesure de revenir après une blessure qu’il a contractée en service international.

Nuno a confirmé : « Bergwijn est meilleur. Il a voyagé avec nous, il s’est entraîné hier et aujourd’hui, il va beaucoup mieux.

S’il est disponible pour jouer un rôle majeur, une partie de la responsabilité pourrait incomber à Bergwijn pour aider Tottenham dans le dernier tiers – en particulier avec Son absent.

Les Spurs n’ont pas encore marqué plus d’un but lors de l’un de leurs quatre matches de Premier League cette saison, en commençant par trois victoires 1-0 avant la défaite 3-0 du week-end contre Crystal Palace.

De toute évidence, ils doivent retrouver leur étincelle devant le but – et Nuno dit qu’ils travaillent dur pour cela.

Sur la façon dont ils abordent la question de la créativité, il a déclaré : « S’entraîner, s’entraîner, passer autant de temps que possible sur le terrain d’entraînement. Préparer les joueurs, essayer de trouver des solutions puis leur donner le soutien et la confiance nécessaires pour concourir et essayer d’améliorer leurs performances.

« Je ne connais pas d’autres recettes pour réussir. C’est un travail difficile. Le travail acharné et les garçons le font.

“Ils se rendent compte que dans le football, il y a des hauts et des bas et ce qui est important, c’est la façon dont vous y réagissez.”

Tarifs Nuno Rennes

En se concentrant sur l’opposition, Nuno est conscient de la menace que pourrait représenter Rennes.

Il a dit du côté français : « Équipe difficile. On a eu la chance de les voir, et maintenant on va préparer la rencontre et transmettre tous les détails possibles aux joueurs.

«Mais nous nous attendons à un match difficile. C’est une bonne équipe.

Rennes a terminé troisième de Ligue 1 la saison dernière, une année au cours de laquelle il a également disputé la Ligue des champions.

Interrogé sur l’impact de leur expérience européenne sur les choses, Nuno a répondu : « Nous avons regardé Rennes et l’avons analysé en tant qu’équipe du match précédent et du match d’avant.

“Nous savons que nous allons trouver un match difficile, une équipe difficile, une équipe très agressive sur le pressing, jouant à domicile, nous savons que ce sera plus difficile.

« Nous avons également beaucoup d’expérience en Europe. Le passé ne veut pas dire grand chose maintenant, c’est le présent et nous devons faire face à la situation maintenant et Rennes représente un défi difficile, difficile pour nous et nous devons élever nos standards.

Alors que Nuno a balayé les discussions sur le passé, il n’était pas non plus disposé à regarder trop loin, niant que le prochain match de Chelsea serait dans son esprit.

Il a déclaré : « Nous nous concentrons sur notre propre jeu. Nous nous concentrons sur demain et nous sommes prêts. Nous sommes prêts.

« C’est match par match. Chaque chose à la fois. Nous devons nous concentrer sur notre match [today]. “

