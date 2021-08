Nuno révèle l’aspect le plus agréable alors que Tottenham devance les loups “forts”

in

Le manager Nuno Espirito Santo a admis sa fierté alors que Tottenham a battu son ancien club les Wolves, mais estime qu’ils ont encore beaucoup de travail à faire.

Le tacticien portugais a emmené ses charges à Molineux dans le but de s’appuyer sur le triomphe encourageant du week-end dernier sur Manchester City. Il est parti Harry Kane sur le banc alors que l’avenir du skipper anglais est toujours dans le doute. Et c’est le coéquipier anglais de Kane, Dele Alli, qui sécurisé les points pour les visiteurs.

Il a remporté un penalty controversé avant de battre Jose Sa à 12 mètres. Les loups étaient plus qu’un match pour les Londoniens du nord, avec Adama Traoré particulièrement dominant.

Et ils ont eu la malchance de ne pas obtenir au moins un point d’un match divertissant. Nuno a reconnu les efforts de l’opposition et a salué la façon dont ses hommes ont géré la situation.

“Implacable, compact, solide, une unité – tout le monde s’entraide parce que c’était difficile dès la première minute, mais nous avons très bien défendu”, a-t-il déclaré à Sky Sports. « En termes d’attitude, je suis très fier. Quand vous n’êtes pas capable de faire beaucoup de choses, vous faites ce que vous avez à faire, prenez ce pour quoi nous sommes venus ici.

De Willian à White: notation des transferts de Mikel Arteta en tant que patron d’Arsenal

“Nous avons bien commencé, nous avons eu quelques mouvements vraiment dangereux – la seconde mi-temps est bien meilleure, nous en avons eu plus et avons eu de nettes chances de tuer le match.”

Nuno cherche à progresser à Tottenham

Les Spurs ont obtenu un superbe résultat en battant les champions de Pep Guardiola la semaine dernière. Kane n’a pas joué dans ce match, City étant fortement lié à l’attaquant.

Mais il a été présenté à 19 minutes de la fin dans les West Midlands. Les fans itinérants lui ont réservé un accueil chaleureux en chantant le chant traditionnel « il est l’un des nôtres ».

Le tireur prolifique n’a eu qu’un seul coup mais n’a pas réussi à dépasser Sa. Nuno a préféré parler de l’équipe dans son ensemble et a clairement indiqué que personne ne se laissait emporter.

« Les loups, c’est leur crédit, ils forment une équipe solide. Il s’agit d’essayer de s’adapter et de réaliser ce que le jeu demande », a-t-il ajouté. “C’est une équipe contre laquelle on ne peut pas perdre le ballon au milieu du terrain, une fois on l’a fait c’était un contre un contre Hugo [Lloris]. Il a fait son travail.

« Nous avons eu deux matches difficiles, des adversaires très exigeants. Nous grandissons donc et avons beaucoup de choses à améliorer et à travailler. »

LIRE LA SUITE: Le remplaçant idéal de Kane voit l’offre rejetée avec l’intérêt de Tottenham “authentique”