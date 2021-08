Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a révélé qui, dimanche, avait son “immense respect” et a imploré les fans des Spurs d’ignorer une statistique clé.

Éperons a obtenu sa troisième victoire consécutive en championnat pour atteindre le sommet après avoir coulé une équipe têtue de Watford 1-0. Harry Kane est revenu dans la formation de départ en Premier League pour la première fois cette saison, mais c’est son partenaire criminel Son Heung-min qui a marqué le seul but du match.

Le coup franc taquin du Sud-Coréen s’est niché dans le coin le plus éloigné du filet après être resté intact dans le couloir de l’incertitude.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via Football London) Nuno a déclaré: “Les fans m’ont vraiment plu, la façon dont ils nous ont soutenus quand nous en avions besoin. Nous devrions être plus cliniques, je pense, en raison de la qualité dont ils disposent. »

Concernant les absences imminentes de la paire argentine Cristian Romero et Giovani Lo Celso pendant et après la trêve internationale, Nuno a déclaré : « C’est un problème qui ne nous concerne pas, mais tous les clubs avec des joueurs sud-américains évoluant en Premier League.

“Nous devons suivre la loi du gouvernement, mais nous ne recevons pas d’aide de la FIFA ou du gouvernement. Nous voulons également que la situation soit clarifiée pour la prochaine fenêtre.

« Y a-t-il un joueur qui dit non lorsqu’il est appelé en équipe nationale ? Nous essayons d’anticiper les dégâts et d’y travailler en tant que club.

Après avoir admis que la paire devra se mettre en quarantaine à leur retour, Nuno a déclaré: “Nous essayons de trouver le meilleur moyen d’avoir les joueurs plus tôt à leur retour.”

À propos de Mouusa Sissoko qui a fait ses débuts à Watford après avoir quitté les Spurs la semaine dernière, Nuno a ajouté : « J’ai un immense respect pour lui. Je veux lui souhaiter tout le meilleur. C’est un gentleman.

Nuno révèle ses goûts et ses aversions dans l’affichage de Tottenham

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui plaisait le plus, le Portugais a répondu : « Nos fans. La façon dont ils nous soutiennent lorsque l’équipe était en difficulté. La façon dont ils commencent à pousser. Vraiment agréable. Vous posez des questions sur toutes les choses, c’était celle-là.

« Du jeu ? L’organisation. Je pense que nous avons gardé tout le jeu en forme, les bons déclencheurs, les bons moments pour appuyer. Beaucoup mieux en seconde période quand on récupère plus haut sur le terrain.

«Mais ce qui m’a plu, c’est quand on n’a pas pu tuer le match, on a eu des chances de le faire, on n’a pas perdu la tête. Nous restions ensemble et nous étions compacts. Nous n’avons pas accordé trop d’occasions à Watford. C’était bien.

« L’équilibre entre ces deux aspects était bon, et au final, la façon dont nous avons géré le match. Quelque chose que je n’ai pas aimé : nous devrions être plus cliniques, je pense que nous avions suffisamment de joueurs de qualité et de talent pour tuer le match.

En étant en tête après trois semaines, il a exhorté les joueurs et les fans à ne pas se laisser prendre par leur superbe départ. “Ça ne veut rien dire du tout, ça ne veut rien dire”, a-t-il dit.

« J’invite tout le monde, non seulement les joueurs, mais nos fans à ne pas y prêter attention. Ne faites pas attention à ça. Continuons à travailler, nous avons encore un long chemin et beaucoup d’aspects à améliorer.

