Nuno revendique la tâche clé de Tottenham au-delà de ses attributions dans le réveil pour jouer

Nuno Espirito Santo a insisté sur le fait que son travail n’est pas de convaincre des joueurs instables comme Tanguy Ndombele de jouer pour Tottenham Hotspur.

Les Spurs ont déjà affaire à un joueur qui veut sortir sous la forme de Harry Kane, qui souhaite rejoindre Manchester City cet été. Et il est entendu que Ndombele veut aussi sortir cet été après avoir été gelé par le nouveau patron Nuno. En tant que tel, son avenir au club semble incertain.

Le Français, qui a coûté un record de club de 55 millions de livres sterling à Lyon en 2019, n’a jamais atteint les sommets dans le nord de Londres, malgré des éclairs brillants. Il a eu des difficultés avec Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Ryan Mason et maintenant Nuno.

Après ne même pas l’avoir inclus dans les équipes de la journée pour trois matches amicaux de pré-saison, même s’il n’avait pas de football international cet été, Nuno a déclaré que ce n’était pas le bon moment pour que le joueur de 24 ans soit pris en compte pour la sélection.

Il a ensuite été exclu du match d’ouverture de la Premier League contre Manchester City le week-end dernier. Ensuite, il a subi une gifle encore plus grave en étant exclu de l’équipe de 25 joueurs pour le match de barrage de la Ligue Europa Conference avec Pacos de Ferreira.

Les Spurs ont perdu le match aller 1-0 jeudi avec un onze de deuxième corde composé de deux adolescents. Même alors, Ndombele n’était toujours pas pris en considération.

Nuno a soulevé la question de la motivation lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’ancien Lyonnais n’était pas sélectionné.

“Ce qui s’est passé dans le passé, je ne peux même pas y penser, je ne le mentionne pas par respect”, a-t-il déclaré. « Ce que je peux vous dire, c’est que Tanguy est avec nous, il travaille mais il faut parler honnêtement et tirer le meilleur de Tanguy (ça) doit venir de lui-même.

« Cela doit venir de lui-même. Je ne veux pas aller plus loin que ça mais ça doit venir de lui-même.

« Nous avons déjà eu l’occasion de parler mais cela doit venir de lui-même. Je l’ai déjà dit, mon travail ici n’est pas de convaincre les joueurs de jouer pour Tottenham Hotspur ; c’est pour préparer les joueurs à jouer pour Tottenham Hotspur.

Nuno a déjà confirmé que Ndombele ne sera pas dans l’équipe pour le match de Tottenham contre les Wolves dimanche.

Les Spurs vont prendre la décision de Kane

En ce qui concerne le problème de Kane, Nuno a clairement indiqué que ce serait une décision commune entre lui et son attaquant s’il était impliqué dans le déplacement de dimanche à Molineux.

Le capitaine anglais a intensifié son entraînement cette semaine après son retour tardif de vacances. Mais il ne devrait y avoir aucun problème physique quant à la raison pour laquelle il ne serait pas impliqué.

Lorsqu’on lui a demandé qui passerait l’appel, Nuno a répondu: “Moi et Harry.”

Il a ajouté vendredi : « Il s’est bien entraîné aujourd’hui. Il est meilleur qu’hier. C’est un processus de croissance. Chaque jour, il va sur le terrain, il améliore sa condition physique.

« C’est une décision que nous allons prendre demain.

“Il n’y a pas grand-chose de plus que je puisse ajouter que je n’aie déjà dit.”

Quant à savoir si la sélection de Kane serait basée uniquement sur la forme physique, Nuno a ajouté : « Tout, tout, non seulement avec Harry mais avec tous les joueurs.

« Nous avons eu des problèmes avec le match hier. Les joueurs se remettent. Nous devons tout mesurer avec tous les joueurs, et Harry est une situation de plus où nous devons réfléchir et décider.

Nuno a également exhorté ses joueurs à accepter l’offre d’un vaccin contre le coronavirus alors que la Premier League revient à un certain degré de normalité cette saison.

« La pandémie est toujours avec nous et nous apprenons à vivre avec cela », a-t-il déclaré.

“Je respecte tous les choix personnels – chacun d’entre nous devrait décider – mais je suis en faveur du vaccin et j’encouragerais tous les joueurs à se faire vacciner, cela permet peut-être cette liberté de quand les joueurs veulent célébrer.

« Cela ne signifie pas que vous êtes totalement exempt de contracter le virus, mais cela vous donne plus de sécurité. Je suis donc vraiment en faveur du vaccin.

«Mais maintenant que les fans sont de retour, il est très difficile de contrôler les émotions des joueurs. S’ils marquent et qu’ils veulent aller dans la foule, comment pouvez-vous l’arrêter ? »

