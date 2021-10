Nuno sonnera des changements pour un test difficile au début du coup d’envoi de la Ligue Europa

Une équipe de Tottenham bien changée devra faire face à un test difficile ce soir alors qu’elle affronte Vitesse Arnhem en Europa Conference League.

Les Spurs ont connu un bon début de campagne en phase de groupes après avoir récolté quatre points sur six possibles lors de leurs deux premiers matches.

Les Spurs espèrent renforcer leurs espoirs de qualification contre l’équipe néerlandaise

Avec une victoire catégorique 5-1 sur le NS Mura lors de leur dernier match, l’espoir est qu’une victoire sur l’équipe néerlandaise de Vitesse suffira à les mettre sur la bonne voie pour passer au tour suivant.

Vitesse s’amuse ce trimestre et se retrouve en sixième position de l’Eredivisie et espère obtenir de précieux résultats.

Une certaine pression a été levée sur Nuno Vitesse Arnhem v Tottenham: comment écouter

Le choc de la Ligue Europa Conference aura lieu le jeudi 21 octobre au GelreDome d’Arnhem, aux Pays-Bas.

Le coup d’envoi est fixé à 17h45, heure du Royaume-Uni.

talkSPORT 2 aura des commentaires en direct d’Alex Crook et Matt Holland.

Daan Reiziger est le seul doute pour la partie néerlandaise.

Le gardien de but pourrait manquer la visite des Spurs, mais Vitesse a une équipe en pleine forme disponible pour le choc de la Ligue Europa.

Tottenham devrait quitter les 11 joueurs qui ont commencé contre Newcastle en Angleterre alors que Nuno Espirito Santo cherche à faire tourner son équipe.

Les Spurs pourraient donc accueillir Ben Davies et Steven Bergwijn dans le onze de départ.

Les deux joueurs ont atteint le banc lors de la victoire de dimanche contre Newcastle et un affrontement avec l’équipe néerlandaise pourrait être l’occasion idéale de renforcer leur acuité avec la première équipe.

Matt Doherty est dubitatif après s’être blessé en service international tandis que Ryan Sessegnon est absent avec un problème à plus long terme.

Le milieu de terrain néerlandais de Tottenham Hotspur, Steven Bergwijn, pourrait revenir de blessure contre Vitesse Vitesse Arnhem contre Tottenham : qu’est-ce qui a été dit ?

Expliquant sa décision de laisser 11 joueurs à la maison, Nuno a déclaré : « Nous avons travaillé aujourd’hui, nous préparons le match avec les joueurs qui vont commencer demain.

« Ensuite, nous avons eu une bonne séance d’entraînement avec des joueurs qui vont rester. Ils vont travailler demain et ensuite nous rejoindrons tout le groupe vendredi.

« Tous comportent des risques et il s’agit d’essayer d’analyser et de voir ce qui est mieux pour nous en termes de processus.

«Nous avons un autre match la semaine prochaine, il s’agit de respecter toutes les compétitions, tous les matchs.

«Nous considérons qu’il est préférable pour nous de laisser les joueurs derrière, de bien récupérer afin qu’ils puissent mieux concourir dimanche. Si vous pensez au risque, vous ne déciderez pas.