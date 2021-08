Nuno va doucement sur les nouvelles recrues de Tottenham après la défaite de la Conference League

Nuno Espirito Santo a refusé de trop insister sur ses nouvelles recrues à Tottenham après avoir eu du mal à avoir un quelconque impact lors de leur défaite 1-0 contre Pacos de Ferreira lors de leur match aller des éliminatoires de la Ligue Europa.

Le patron portugais a remanié son peloton, effectuant 11 changements dans l’équipe qui a battu Manchester City. Mais son côté bien changé, qui comprenait trois débuts et deux débuts complets, étaient incapables de faire une quelconque impression

Tottenham a fait ses débuts complets à Dane Scarlett, 17 ans, au stade municipal Capital do Móvel. Il a été rejoint par Nile John, 18 ans, qui a également fait ses débuts.

Il y a eu aussi des premières sorties complètes pour les nouvelles recrues Pierluigi Gollini, Cristian Romero et Bryan Gil.

Cependant, un affichage tiède de Tottenham signifie que leur campagne européenne pourrait être terminée d’ici la semaine prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait sous-estimé l’équipe portugaise, Nuno a insisté sur le fait qu’il avait choisi une équipe qui, en toute confiance, pourrait impressionner.

« Nous ne les avons pas sous-estimés. La décision a été prise et la principale décision était d’utiliser toute l’équipe », a-t-il déclaré.

« En tant qu’équipe, nous n’étions pas assez organisés et nous n’avons pas joué le ballon assez vite.

« Cela impacte beaucoup. Personne n’aime perdre un match et ne pas bien jouer. Le facteur de bien-être a disparu, mais c’est le football. Maintenant, nous devons le récupérer dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé comment ses nouveaux joueurs avaient fait, le patron des Spurs refuse de critiquer ses nouveaux garçons pour leurs performances.

« Nous devons être patients avec tous les joueurs. Lorsqu’un joueur change de pays, nous devons réaliser que nous devons être patients. Cependant, je pense qu’avec la qualité [Cristian] Romero l’a fait, son adaptation sera plus rapide.

Sur Gil, il a ajouté : “Bryan a bien commencé. Il faut encore lui trouver le bon poste. Ce match, nous avons changé sa position deux fois.

Courte mise à jour de Harry Kane

Harry Kane ne faisait pas partie de l’équipe des Spurs au Portugal. Le capitaine anglais a fait l’objet de nombreuses spéculations sur les transferts au milieu de l’intérêt de Manchester City.

Interrogé sur l’attaquant, Nuno n’a pas dit grand-chose à son sujet, sauf pour confirmer où il se trouvait.

“Il s’est entraîné aujourd’hui avec le groupe de joueurs qui sont restés sur place et se sont entraînés en Angleterre.”

Son absence, aux côtés de Heung-min Son, a permis aux Spurs de faire ses débuts au futur attaquant Scarlett.

Et alors qu’il a lutté en partie, Nuno insiste sur le fait qu’il peut être fier de ses efforts.

«Nous devions créer plus d’occasions pour lui et cela dépend de nous, mais c’était bien pour Dane d’être dans un jeu où il sait qu’il doit prendre ses décisions plus rapidement et y travailler. Il y a cependant beaucoup de potentiel pour s’améliorer.

