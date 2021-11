17/11/2021

Le à 07:14 CET

Tamara Morillo

Il est parti de chez lui avec 50 euros, la pièce d’identité et ce qu’il portait. Il n’a rien dit. N’a pas dit au revoir. Nuria López Santiago, le jeune de 20 ans qui a perdu la trace le 11 octobre, est toujours manquant. Sa famille cherche inlassablement. Almería regorge d’affiches avec votre photo, beaucoup le voient, mais personne ne le trouve.

Il y a beaucoup d’appels qui prétendent la voir dans la rue. Ils n’arrivent pas à l’heure. L’alerte est haute, les peurs, toutes : la jeune femme a une déficience intellectuelle de 66%. Il a le bonheur, le sourire et l’innocence d’un enfant de deux ans. Elle fait confiance à tout le monde, elle ne voit pas le danger, ce qui la rend vulnérable. Très vulnérable.

Seule à la maison

« Ce lundi-là, Nuria était chez son autre tante », explique Lidia Gálvez, la cousine de Nuria. Pendant des mois, la fille vivait avec deux parents, la mère de Lidia et l’autre parent chez qui elle se trouvait lorsqu’elle a disparu. Il alternait selon les saisons.

« Elle a dû aller à l’hôpital pour faire des tests médicaux, alors Nuria est restée à la maison pour dormir. Elle n’a pas mis longtemps à revenir, elle est revenue peu de temps après, avant midi. Quand il est entré dans la maison et est allé dans la chambre, Nuria était partie « . Ils ont appelé au téléphone mais il n’y a pas eu de réponse, il l’avait laissé dans la chambre.

Images partagées par la famille. |

« Abandonnée » par sa mère

Sortant, souriant, heureux. Toujours rire, sourire. Une devise : « Je suis heureux », aimait-il à dire. Son rire continu en témoignait. Le tout malgré le fait que sa vie n’a jamais été facile, dit son cousin. « Sa mère l’a ignorée », déplore-t-elle. « Quand ses parents se sont séparés, Nuria est restée avec son père. Il y a trois ans, il est décédé, puis il est resté chez sa grand-mère maternelle », explique Lidia, mais trois mois plus tard, elle est également décédée.

« La mère de Nuria a dit à la porte du cimetière – en enterrant sa mère – qu’elle n’allait pas s’occuper de sa fille », raconte son cousin. « Ma mère, qui est la marraine de Nuria, a dit qu’elle ne resterait pas seule et depuis lors, elle vit avec nous. »

La police a contacté la mère de Nuria au cas où la fille serait avec elle. Elle a répondu qu' »elle ne voulait rien savoir de sa disparition »

La police est entrée en collision avec le premier mur dès le début des perquisitions. Bien que sa famille n’y ait pas vu une option, ils ont envisagé la possibilité que Nuria soit partie à la recherche de sa mère. Tout était possible. « Ils ont contacté la mère de mon cousin, mais elle a dit qu’elle ne voulait rien savoir. Ni sur elle ni sur la disparition. »

L’enfance de Nuria n’était pas meilleure. « Elle souffrait à l’école, à cause de son handicap, parce qu’elle était potelée… Elle Il a dit qu’ils avaient rempli son portefeuille d’eau et lui avaient même cassé le doigt avec une pierre. Nuria l’a dit à sa mère, qui à ce moment-là n’était pas séparée, et n’a rien fait, elle a ri », raconte Lidia. « Il ne l’avait même pas emmenée chez le médecin pour diagnostiquer son handicap », ajoute-t-elle.

« Il n’a jamais été présent dans la vie de sa fille, il ne l’a fait que lorsqu’elle avait 18 ans. Il l’a emmenée, l’a convaincue de signer un papier sur un banc et il a demandé un prêt de 3 000 euros au nom de Nuria que la jeune fille continue de payer, jusqu’en février 2022″.

Un jour après sa disparition, il a écrit à un garçon avec un téléphone portable qu’il avait emprunté dans la rue. Plus de nouvelles

Le handicap de Nuria la rend vulnérable et la police entame un contre-la-montre dès le premier jour pour la retrouver. La jeune femme d’Almeria laisse une trace, mais son sillage s’est perdu 24 heures après la disparition.

« Il était à Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería) le lendemain de sa disparition. On sait qu’il demande à un garçon une personne qui passe dans la rue, un garçon. Grâce à l’Instagram de ce garçon il a envoyé un audio à un supposé petit ami -la famille ne savait pas que Nuria avait une relation- me demandant de venir la chercher là-bas », raconte son cousin.

Une caméra de sécurité a capturé l’image de Nuria, attendre dans la rue, tranquille, jusqu’à trois heures de l’après-midi et puis il est parti. Le jeune homme ne s’est pas présenté. La police l’a appelé à témoigner et a découvert qu’il avait effectivement échangé des messages avec Nuria avant de disparaître, mais il n’était pas son petit ami (le garçon s’est rendu au commissariat accompagné de son vrai partenaire).

« Le jeune homme n’avait même pas entendu l’audio. Il l’a ouvert au commissariat, devant les policiers et s’est rendu compte qu’il ne l’avait pas vu avant », raconte son cousin.

Les chercheurs ont atteint localiser le chauffeur de taxi qui a emmené Nuria au point où elle disparaît. « Lorsque le chauffeur l’a déposée à Aguadulce, elle lui a dit que Je n’avais que 10 euros pour le payer, qu’il n’avait plus d’argent. Le chauffeur de taxi n’a donc pris que ce montant. Aujourd’hui, mon cousin n’a pas d’argent. Il sort avec 50 euros, il les dépense, il n’en a plus. »

« Ils l’ont vue seule et avec quelqu’un. Ils pourraient tous les deux être vrais »

Après votre arrêt à Aguadulce, disparaît. La police fouille inlassablement, sa famille parcourt Almeria, jonchée de photos d’elle depuis lors, et des foules de gens regardent parmi les gens pour voir s’ils la voient. Ils le font, Ils la contactent quotidiennement pour lui dire qu’ils ont vu quelqu’un qui lui ressemble. À travers différents points d’Almería. Certaines personnes prétendent qu’elle marche seule. D’autres, par contre, ils font remarquer qu’un jeune homme marche avec sa main dans la main. « Ils peuvent le voir seuls, ou accompagnés, il a été prouvé que les deux peuvent être vrais. »

De nombreuses observations sont parvenues à l’association SOS Desaparecidos, qui soutient la famille depuis pratiquement le premier jour de recherche. Joaquín Amills, président, âme et voix de l’association, affirme que « de nombreux avis ont été reçus, certains ont été rejetés, mais la grande majorité étaient réels. Certains ont reçu un maximum de crédibilité », dit-il.

« La disparition de Nuria nous inquiète très, très. C’est une personne de 20 ans et très, très vulnérable. » Amills, spécialiste des disparitions, peur que quelqu’un profite de l’innocence de la jeune femme. « Il est évident que cela doit être avec quelqu’un et c’est la peur que nous avons qu’il puisse être manipulé par des tiers. »

Lidia, sa cousine, pense la même chose : « Elle n’a pas d’argent. Nous sommes inquiets car nous ne savons pas qui la soutiendra : acheter des vêtements, la nourrir, en échange de rien ? La jeune femme ajoute : « Je pense que quelqu’un lui a parlé, lui a promis quelque chose & mldr; et elle l’a cru. Faire confiance est très enfantin. C’est très innocent, Nuria ne voit pas le mal« .

Amills rappelle que la photo et l’affiche de la disparition de Nuria se trouvent dans tous les guichets automatiques du réseau Euronet ATM Espagne et Europe, au cas où quelqu’un la reconnaîtrait. Bien que ni lui ni la famille de la fille ne croient qu’il aurait pu aller aussi loin.

En cas d’observation de Nuria, veuillez appeler le 091 – 112 ou tout numéro de téléphone de SOS Disappeared. |

La police travaille sans relâche. Ils vérifient les caméras, ils demandent, ils traquent. Ils explorent les réseaux sociaux de la jeune femme. Active en eux, notamment sur Instagram, « elle acceptait tout le monde », dit son cousin, « même si personnellement elle ne connaissait pratiquement personne ».

Le chiffre de Les amis de Nuria sur les réseaux sociaux se comptent par milliers, dont beaucoup sont d’origine maghrébine. Tous sont en cours d’analyse par la police nationale. « Ils n’arrêtent pas de chercher mon cousin. Nous sommes en communication permanente », affirme Lidia, qui lance un plaidoyer : « s’il vous plaît, si quelqu’un la voit, prévenez la police, à Sos Disparu, qu’il le fait vite et qu’il ne le perde pas de vue jusqu’à notre arrivée. »

Il envoie également un message à sa cousine, Nuria, l’éternelle enfant. « Si vous me regardez, ou lisez, ouiVous ne connaissez pas les numéros de téléphone mais vous pouvez me contacter via n’importe quel réseau social« . Innocente, drôle, qui » aime jouer, danser. » La jeune femme qui a beaucoup souffert, mais sourit, et ne garde pas rancune. La fille qu’ils cherchent, ils la voient et ne la trouvent pas. Le sourire de Lidia manque sa cousine Depuis qu’elle a disparu, la sienne n’est pas là non plus.