Nuria Parrizas-Díaz dit au revoir à Wimbledon

25/06/2021 à 15h15 CEST

Le joueur espagnol Nuria Parrizas-Diaz, numéro 148 de la WTA, est exclu du tour de qualification de Wimbledon après avoir été battu par 3-6, 6-3 et 6-2 dans deux heures et une minute contre Maria Camila Osorio Serrano, colombien, numéro 94 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour se qualifier pour le championnat de Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Osorio Serrano a réussi à briser le service de son adversaire 8 fois, a réalisé 72% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a remporté 51% des points de service. Quant à l’Espagnole, elle a réussi à casser le service de sa rivale 6 fois, son efficacité était de 80%, elle a fait 2 doubles fautes et a obtenu 45% des points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Concrètement, 128 joueurs de tennis participent à cette étape de la compétition. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.