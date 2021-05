Nuria Parrizas-Diaz obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification précédent

24/05/2021

Allumé à 15h00 CEST

Nuria Parrizas-Diaz, L’Espagnol, numéro 165 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification préliminaire de Roland-Garros en une heure et sept minutes par 6-2 et 6-1 à Laura-Ioana Paar, Joueur de tennis roumain, numéro 243 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à Roland-Garros.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent collecter le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition, en particulier, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il est célébré entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur.