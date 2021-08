NURO Stock: 9 choses à savoir sur NeuroMetrix alors que les investisseurs en actions Meme font monter les actions en flèche

NeuroMetrix (NASDAQ :NURO) est en train de monter en flèche vendredi alors que les investisseurs de détail réduisent la part des actions de la société.

Les commerçants de détail se tournent vers les médias sociaux pour faire grimper les actions de NURO aujourd’hui. Alors que l’action a connu un mouvement positif tout au long de la semaine, c’est enfin aujourd’hui qu’elle suscite un intérêt croissant.

Un exemple de ceci est le commerce intense que l’action NURO connaît aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 39 millions d’actions ont changé de mains. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 8,1 millions d’actions.

En gardant tout cela à l’esprit, examinons en quoi consiste la société derrière les actions NURO.

NeuroMetrix est une société en phase commerciale avec trois offres de produits. Ils comprennent son appareil de diagnostic DPNCheck pour les neuropathies périphériques, l’appareil de diagnostic Advance pour les neuropathies focales, ainsi que son appareil de neurostimulation Quell pour la douleur chronique. La société a été fondée en 1996 en tant que spin-off de la division Harvard-MIT des sciences et technologies de la santé. Elle a rejoint le marché public en juillet 2004. Le siège social de la société est basé à Woburn, Mass. Shai Gozani dirige la société en tant que fondateur, président, président et PDG. Thomas Higgins sert à ses côtés en tant que vice-président principal et directeur financier de l’entreprise. Michael MacDonald est un autre membre de l’équipe de direction et est le vice-président principal et directeur général de sa division Diagnostics. Il convient de souligner que l’action NURO a une capitalisation boursière de 84,88 millions.

L’action NURO est en hausse de 52,7% vendredi matin.

