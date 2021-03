Le journaliste de Fox News, Brian Flood, a rapporté qu’une fois de plus, les tsars «Stylebook» de l’Associated Press font preuve d’une sensibilité remarquable aux demandes libérales. Une note interne de John Daniszewski a été divulguée et publiée sur Twitter par Julio Ricardo Varela. Il a exhorté les journalistes de l’AP à éviter le mot «crise» pour décrire le «défi» frontalier pour Joe Biden.

« Crise » L’événement actuel dans l’actualité – une forte augmentation de l’arrivée de mineurs non accompagnés – est un problème pour les agents des frontières, un défi politique pour Biden et une situation désastreuse pour de nombreux migrants qui font le voyage, mais cela ne correspond pas à la définition classique du dictionnaire. d’une crise, qui est: «Un tournant dans le cours de quoi que ce soit; des moments, un état ou un événement décisifs ou cruciaux, »OU« un moment ou un état de fait impliquant un grand danger ou des troubles, souvent menaçant d’entraîner des conséquences désagréables [an economic crisis] – SYN. Urgence. Par conséquent, nous devrions éviter, ou du moins être très prudents, de faire référence à la situation actuelle comme à une crise par nous-mêmes, bien que nous puissions en citer d’autres en utilisant ce langage.. » (Tapez en gras dans l’original.)

Je pense qu’il est évident que les libéraux de l’AP pensent comme Yamiche Alcindor, que Biden est perçu comme un «homme moral et décent» par les immigrés clandestins et qu’ils devraient donc atténuer le langage. Daniszewski est le même flic de la langue qui a insisté sur le fait qu’AP mettra en majuscule «noir» mais pas «blanc».

Une fois que le mémo Language Cop a été divulgué, Daniszewski a publié un article de blog similaire le lendemain, qui a commencé en gros caractères: «Avec l’immigration et la frontière américaine de retour dans les nouvelles, il est particulièrement impératif pour l’AP de utiliser systématiquement un langage précis et neutre dans sa couverture tout en donnant un contexte approprié aux numéros des frontières compte tenu de la rhétorique politique sur le sujet.

Il a ajouté: «Parce que la migration est un problème si brûlant, nous devrions également essayer d’éviter les images évoquant la guerre ou une catastrophe naturelle, qui pourraient présenter les migrants comme une influence négative et nuisible. Évitez les mots émotifs comme assaut, raz-de-marée, inondation, inondation, surtension, invasion, armée, marche, furtivité et furtivité. Plutôt, soyons aussi neutres que possible tout en étayant nos caractérisations avec des chiffres et des faits. » (Les caractères gras dans ces citations m’appartiennent.)

Fred T. à The Right Scoop a creusé des tweets embarrassants qui ont montré à quel point l’AP a utilisé de manière agressive la «crise» à la frontière sous Trump.

Tweeter une «photo brûlante» de deux migrants décédés n’évite pas les «mots émotifs» ou le renforcement de Trump en tant qu ‘«influence négative et nuisible».

Et Omri Ceren a vraiment souligné l’hilarité selon laquelle AP est synonyme de neutralité et de précision:

AP signifie maintenant régulièrement Advocacy Press ou Activism Press, selon votre préférence.