N’utilisez pas d’assouplissant pour laver ces vêtements | La vie

Ajoutez-vous de l’assouplissant à chaque fois que vous faites fonctionner la machine à laver ? Si la réponse est affirmative, nous vous recommandons d’arrêter de le faire car il y a des vêtements qui peuvent leur faire du mal.

L’assouplissant est l’un des produits de lessive les plus mal compris par les utilisateurs. La plupart d’entre nous l’incorporons par défaut à chaque lavage, en le dosant comme indiqué par le fabricant, mais nous ne nous demandons pas s’il convient aux vêtements que nous allons laver ou si nous pourrions nous en passer.

Et c’est que, contrairement au détergent, l’assouplissant n’est pas un article indispensable pour la lessive. Il n’a pas pour fonction d’éliminer les taches, mais est chargé d’empêcher la raideur des tissus, de réduire les plis et l’électricité statique, d’éviter la formation de “pellets” gênants dans certains tissus et de parfumer le linge.

Afin de fournir ces effets, l’adoucissant contient des ingrédients lubrifiants qui enrobent les fibres des tissus. De plus, comme l’explique l’experte Annette Grant, sa formulation comprend des ions positifs qui adhèrent aux ions négatifs des tissus, les rendant plus doux au toucher.

Contrairement à ce que la plupart d’entre nous croient, l’assouplissant n’est pas recommandé dans tous les cas. En fait, l’une des principales erreurs que nous commettons lors de la lessive est d’ajouter de l’assouplissant dans la machine à laver lorsque nous lavons les serviettes.

Le produit recouvre les fibres des serviettes et les rend moins absorbantes, elles sèchent donc moins bien par la suite. Si vous voulez que vos serviettes soient aussi douces et fraîches qu’au premier jour, mieux vaut suivre ces conseils.

Le même problème se produit dans le cas des vêtements de sport fabriqués à partir de tissus absorbant la transpiration et l’humidité.. Si vous souhaitez conserver cette fonction, il est préférable de ne pas ajouter d’adoucissant lorsque vous lavez ces vêtements.

Il est également déconseillé d’utiliser un assouplissant dans les tissus hydrofuges, dans les vêtements ignifuges ou dans le cas de personnes ayant une peau très sensible ou allergique.

Pour le reste des vêtements, vous pouvez utiliser un assouplissant sans problème, tant que l’étiquette n’indique pas le contraire. Mais n’oubliez pas de toujours suivre les instructions du fabricant lors du dosage, car en ajouter trop peut nuire au nettoyage des vêtements et endommager votre machine à laver.