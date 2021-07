N’utilisez pas les qualifications de sprint pour définir la grille du grand prix

Charles Leclerc a déclaré que le format de qualification pour le sprint de la Formule 1 serait amélioré si la course de samedi était séparée du grand prix.

Sous le nouveau format, utilisé pour la première fois au Grand Prix de Grande-Bretagne plus tôt ce mois-ci, une course supplémentaire a eu lieu samedi pour décider de l’ordre de départ du Grand Prix. La séance de qualification ordinaire a été avancée à vendredi.

La Formule 1 a pris la décision sans précédent d’annoncer que le vainqueur de la pole position serait décidé par la séance de qualification du sprint, une décision qui a suscité de nombreuses critiques.

Leclerc souhaite que la F1 continue d’utiliser les qualifications régulières pour établir la grille du grand prix lors des week-ends de qualification de sprint. Cependant, il a fait l’éloge d’autres aspects du nouveau format, tels que la réduction du temps d’essais avant les qualifications de vendredi.

« J’ai vraiment aimé ça, a dit Leclerc. « Le vendredi est normalement si ennuyeux. Honnêtement, dans la voiture, je veux juste que le vendredi soit terminé.

« Maintenant, nous avons enfin un vendredi où nous devons tout de suite participer aux FP1, nous avons les qualifications juste après, ce que j’ai beaucoup plus apprécié. Ensuite, une qualification au sprint, c’est excitant, et le dimanche, une belle course.

La Formule 1 a indiqué qu’elle envisagerait l’avenir du format, et tout changement potentiel, après sa première course de trois courses cette année. Leclerc voit une marge d’amélioration.

“Si je donne mon opinion personnelle, je pense que les qualifications devraient être le début de la course”, a-t-il déclaré. « Le format doit être peut-être un peu modifié mais dans l’ensemble, je pense que c’est définitivement un gain, à mon avis. Peut-être que le samedi fera une course mais gardez la grille de départ des qualifications. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Lando Norris a également apprécié la préparation raccourcie de la séance de qualification du week-end, alors que les pilotes n’avaient qu’une heure d’essais au lieu de trois.

Leclerc a fait l’éloge des qualifications pour le sprint, mais voit une marge d’amélioration. « Je pense que c’est plutôt cool, c’est similaire à ce que nous avons fait en Formule 2 et en Formule 3 et des choses comme ça.

« Alors je l’apprécie. Je pense que c’est plus un test, pas seulement pour nous en tant que pilotes, mais aussi pour les ingénieurs et des choses comme ça pour essayer de maîtriser tout plus rapidement au lieu d’avoir une journée entière puis la nuit pour en quelque sorte tout perfectionner et mettre ainsi beaucoup de temps dessus.

Le pilote McLaren était plus prudent dans ses éloges pour la course de qualification au sprint, affirmant qu’il ne voudrait pas en avoir un à chaque manche du championnat du monde.

“Je pense que c’est bien de simplement courir, mais ce n’est pas quelque chose que je voudrais faire chaque week-end”, a-t-il déclaré. “Je pense que l’avoir de temps en temps est bon, je pense que c’est bon pour les fans si vous l’avez dans des courses spécifiques. Mais j’aime aussi juste la course normale avec les qualifications et ensuite la préparation jusqu’à dimanche, la course principale.

«Je suis mitigé là-dessus. Mais pour nous, ce n’est pas important que ça plaise ou non, ça ne me dérange pas, si c’était un meilleur spectacle pour les fans et cela signifie qu’ils profitent davantage d’un samedi alors j’en suis content.

N’utilisez pas les qualifications de sprint à chaque course, dit Norris. Une critique du nouveau format était que cela signifiait que la deuxième séance d’essais libres du samedi matin était devenue sans conséquence. Cependant, Norris n’est pas convaincu qu’il s’agisse d’un départ majeur pour la F1.

« Y a-t-il déjà des divertissements lors des séances de PF ? » Il a demandé.

« Je ne pense pas que cela ait fait une grande différence par rapport à un FP3. Peut-être que FP3 est un peu plus excitant parce que vous voyez le rythme de tout le monde avant les qualifications, vous pouvez donc juger les choses un peu vous-même et les gens aiment ça.

«Mais je ne sais pas ce que vous feriez d’autre parce que la seule chose à laquelle vous vous préparez, ce sont les longs runs et le rythme de course et ce n’est jamais la chose la plus divertissante. Tout le monde aime les qualifications, les tirs au but sur un tour. C’est la seule chose qui rend FP3 un peu plus divertissant. Mais FP1 et FP2 ne sont jamais divertissants, donc je ne pense pas que ce soit vraiment différent de la normale. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :