Nuuly Thrift d’URBN vise à attirer des millions de revendeurs cet automne – WWD

Après sa période de location, Urban Outfitters Inc. s’agrandit avec Nuuly Thrift, un marché de revente.

Annonçant le déménagement mardi, le détaillant a déclaré que des vêtements et accessoires d’occasion pour hommes, femmes et enfants de toutes les marques seront disponibles à l’achat à partir de son application iOS cet automne. Lancé d’abord en tant qu’application iOS, Nuuly Thrift permettra aux clients de revendre des produits de n’importe quelle marque, et pas seulement du portefeuille de marques d’URBN.

Nuuly Thrift travaillera main dans la main avec la plate-forme sœur Nuuly Rent, le service de location par abonnement d’URBN pour les vêtements pour femmes qui facture 88 $ par mois pour six articles de location. En effet, les locations en fin de vie contribueront à l’approvisionnement du stock sur Nuuly Thrift. Pour des accessoires écologiques supplémentaires, Nuuly s’associera également à l’outil de paiement Stripe Climate pour faire don de 1% des revenus de Nuuly Thrift aux initiatives d’élimination du carbone.

Les deux plates-formes soutiennent la mission de la marque Nuuly d’être, selon la société, une « destination sélectionnée » pour la mode qui ne nuit ni aux dépenses du portefeuille ni à la planète.

N’importe quelle marque peut être revendue sur Nuuly Thrift et est commercialisée sur la plateforme (similaire aux places de marché gérées) avec l’aide de l’équipe créative de Nuuly. Soucieux de canaliser les clients vers des achats au prix fort dans les marques URBN – qui incluent Anthropologie, Free People, Urban Outfitters, Bhldn et Terrain – Nuuly Thrift permettra aux clients d’encaisser avec Nuuly Cash (d’une valeur de 10 % de plus chez Nuuly Thrift et les marques URBN) ou mettre les gains directement dans leur compte bancaire.

« URBN est dans le secteur du renouvellement des millésimes depuis notre fondation en 1970 », a déclaré Richard A. Hayne, président-directeur général et président d’Urban Outfitters Inc. « Avec le lancement de Nuuly Thrift, nous sommes ravis qu’URBN capitalise sur le changement comportement des clients et gagner des parts de marché sur le marché de la revente en ligne en pleine expansion.

Selon l’entreprise, les trois quarts des acheteurs d’URBN ont fait des achats d’occasion au cours de l’année écoulée, et près de la moitié ont revendus des articles. Et les marques URBN ont toujours de bonnes performances sur les marchés d’occasion. Les produits d’Anthropologie et de Free People figuraient dans le rapport sur les tendances de l’hiver 2021 de Poshmark, tandis qu’Urban Outfitters figurait sur la liste des marques Depop les plus revendues, selon un rapport de juin de la société de services publics britannique SaveOnEnergy.

Vantant la technologie de Nuuly et le fait que la plate-forme, la logistique et les logiciels ont été construits à partir de zéro au siège de l’entreprise à Philadelphie, le directeur de la technologie d’URBN et président de Nuuly, David Hayne, a déclaré que « la technologie transparente est un facteur essentiel de réussite ».

« Coupler notre expertise de la mode avec une compétence croissante en science des données nous permettra de créer un marché ouvert et évolutif qui se sent organisé », a déclaré Hayne. « Nuuly Rent a connu un rebond passionnant depuis COVID-19, dépassant notre record d’avant la pandémie avec plus de 30 000 abonnés et augmentant quotidiennement. »

Le nombre d’abonnés est inférieur à l’objectif initial de l’entreprise de 50 000, la location voyant globalement une baisse à mesure que les blocages pandémiques s’ensuivaient.

Un aperçu du marché d’occasion Nuuly Thrift d’URBN à venir à l’automne. Courtoisie