Nuvei s’associe à Visa pour lancer des cartes de débit crypto-friendly

Nuvei, une société de technologie financière, lancera des cartes de débit Visa de marque au Royaume-Uni et dans l’UE grâce à un partenariat avec Visa. Nuvei émettra ces cartes par l’intermédiaire de sa filiale Simplex.

Le partenariat intervient quelques mois après que Nuvei a émis des cartes de débit similaires compatibles avec la cryptographie à COTI, un écosystème financier blockchain.

Lancement de cartes de débit cryptées

Les cartes mettront en œuvre Simplex Banking de Nuvei pour créer un moyen facile pour les gens d’utiliser et de dépenser les fonds de leurs ventes de crypto-monnaie. Nuvei rendra cette offre possible grâce à son adhésion principale Visa et sa licence EMI, permettant aux entreprises partenaires de dépenser des actifs numériques sur des plateformes compatibles Visa.

Le communiqué de presse cite le PDG de Nuvei, Philip Fayer, qui admet que les cartes seront un développement important pour les clients et les entreprises affiliées.

« La carte de débit Visa de marque est un atout majeur pour nos partenaires et leurs utilisateurs car elle permet une dépense immédiate et transparente des revenus cryptographiques », a déclaré Fayer.

Avec ce programme, Visa a joué un rôle essentiel dans l’expansion de l’écosystème crypto en comblant le fossé entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies.

Les cartes visent à faciliter l’utilisation des crypto-monnaies pour les paiements. En tant que telles, ces cartes de débit permettront aux clients des partenaires Nuvei d’utiliser instantanément leurs avoirs en crypto-monnaie partout où Visa est acceptée.

Le PDG de Simplex, Nimrod Lehavi, a noté que les cartes Visa de marque étaient personnalisées pour le secteur de la crypto-monnaie et répondaient aux exigences mondiales telles que « conformité, risque, délai de mise sur le marché et coûts ». Il a noté que le programme de carte Visa était déjà un succès en Europe et au Royaume-Uni.

Association Visa pour les cartes cryptographiques

Visa a fait de grands progrès pour faciliter les paiements cryptographiques. Nikola Plecas, directeur des solutions crypto chez Europe Visa, a déclaré que les consommateurs européens étaient de plus en plus sensibilisés aux crypto-monnaies.

Nous sommes ravis de faire partie de cela, et alors que nous approfondissons encore plus notre relation avec Nuvei, nous sommes ravis d’offrir aux clients un moyen simple et sûr de dépenser leurs crypto-monnaies.

En septembre, COTI a reçu son premier lot de cartes qui ont permis à la plate-forme de lancer des cartes de débit Visa de marque COTI et d’ouvrir des comptes bancaires cryptés. Les cartes étaient destinées aux consommateurs de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE).

