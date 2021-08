Nuvoco Vistas IPO a souscrit 12% jusqu’à présent le premier jour; prime du marché gris en sourdine, faut-il s’abonner ?

70% de l’émission ou Rs 3 500 crore fait partie d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants tandis que les 30% restants de Rs 1 500 crore sont une nouvelle émission d’actions.

L’introduction en bourse de Rs 5,000 crore de Nuvoco Vistas Corporation a été souscrite à 12% jusqu’à présent le premier jour de l’appel d’offres. L’émission publique de la société Nirma Group restera ouverte à la souscription jusqu’au 11 août. Les investisseurs peuvent enchérir pour l’émission dans la fourchette de prix de Rs 560-580 par action, dans un lot de 26 actions. Nuvoco Vistas est la cinquième plus grande entreprise de ciment en Inde et la plus grande entreprise de ciment de l’Est de l’Inde en termes de capacité. Dans l’espace non coté, les actions de la société se négociaient à une prime de Rs 15 par action ou 3% de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Nuvoco Vistas IPO fait partie des quatre IPO auxquelles les investisseurs pourront souscrire.

Jusqu’à présent, les investisseurs de détail ont souscrit à 24% de leur part, soit 74,66 actions lakh contre 3,12 crore qui leur sont proposés. Pendant ce temps, les investisseurs non institutionnels (NII) ont souscrit à 1% de la partie réservée ou 1,33 lakh d’actions contre 1,34 crore offert. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) étaient inexistants le premier jour, souscrivant à moins de 1% de la part qui leur était réservée. Cela se traduit par un abonnement global de 12%. La moitié de l’introduction en bourse de 5 000 crores de Rs a été réservée aux QIB, tandis que 35% sont disponibles pour les investisseurs de détail. Cela ne laisse que 15 % de l’ensemble de l’émission pour les NII.

70% de l’émission ou Rs 3 500 crore fait partie d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants tandis que les 30% restants de Rs 1 500 crore sont une nouvelle émission d’actions. Après l’émission, la participation du groupe promoteur dans la société passera de 95,2 % à 71 %. L’actionnariat public passera à 29% contre 4,8% actuellement.

IDBI Capital

S’abonner

«Nous comprenons que l’introduction en bourse de Nuvoco dans la bande supérieure est au prix de 10x FY23E EV/EBITDA ou EV/t de 131 USD. La valorisation est inférieure à celle de ses pairs à grande capitalisation à 12x-19x FY23E EV/EBITDA. Discount prend partiellement en compte une dette élevée dans ses livres (Dette nette FY21 / EBITDA de 4,5x) et un faible ROCE. Mais étant donné le cycle haussier de l’industrie du ciment et les attentes d’amélioration de la marge et du désendettement du bilan au cours des exercices 21-23E, nous recommandons de S’INSCRIRE.

KR Choksey

S’abonner

« Nous pensons que l’introduction en bourse de NVCL donne aux investisseurs la possibilité d’investir dans un fabricant de ciment de premier plan qui détient la part de marché la plus élevée de l’est de l’Inde. Nous sommes également optimistes à l’égard du secteur et nous attendons des opportunités de s’intensifier avec les efforts continus des gouvernements pour le secteur des infrastructures. La dette nette/EBITDA est élevée à 4,5x, ce qui diminuera avec leur objectif de remboursement via le produit de l’introduction en bourse. Par conséquent, lors de l’analyse des valorisations à la fourchette de prix supérieure (Rs 570/-), le problème demande une capitalisation boursière de Rs 20 358 Cr avec un P/BV à 2x FY21. Sur le front EV/EBITDA, il se négocie toujours avec une décote par rapport à la plupart de ses pairs à grande capitalisation à 15x-19x FY22E EV/EBITDA et sur le front opérationnel, il se situe mieux à 19% de marges contre des marges sectorielles de 14-16%. Ainsi, compte tenu de tous les facteurs ci-dessus, nous recommandons d’investir pour un investissement à long terme.

Valeurs mobilières HEM

S’abonner

«La société apporte l’émission à une fourchette de prix de 560 à 570 Rs par action au multiple de 16 de l’EV/EBIDTA après l’émission sur la base de l’EBIDTA de l’exercice 21. La société est la plus grande entreprise de fabrication de ciment en Inde orientale en termes de capacité totale avec des marques leaders sur le marché qui, un promoteur individuel expérimenté et une équipe de direction professionnelle ont un fort potentiel pour l’avenir. Par conséquent, nous recommandons « S’abonner » sur le problème à des fins à long terme. »

Investir19

Abonnez-vous avec prudence

« Sans aucun doute, l’industrie est prometteuse mais ses finances manquent de confiance. Les revenus directs de l’entreprise ont légèrement augmenté de 2,89 % au cours des deux dernières années. Les marges d’EBITDA de la société se sont élevées à 19,86 % au cours de l’exercice 21, tandis que Shree Cement revendique les marges d’EBITDA les plus élevées à 32 %. Le retour sur capitaux employés de la société à 4,21% est très faible par rapport à ses pairs cotés. La société a l’un des ratios dette/fonds propres les plus élevés à 0,92x parmi les grands acteurs. L’industrie est prometteuse et l’EV/EBITDA se négocie à 13,6 fois, à un prix inférieur à celui des acteurs répertoriés, ce qui est la seule raison de « S’abonner » mais avec « Attention ».

