Nuvoco Vistas IPO sous-souscrit jusqu’à présent le dernier jour ; la prime du marché gris reste faible

70% de l’émission ou Rs 3 500 crore fait partie d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants tandis que les 30% restants de Rs 1 500 crore sont une nouvelle émission d’actions.

Nuvoco Vistas Rs 5,000 crore IPO restent sous-souscrits jusqu’à présent le dernier jour de l’appel d’offres. Toutes les poches d’investisseurs restent sous-souscrites, la souscription globale n’atteignant aujourd’hui que 53%. L’introduction en bourse peut être souscrite dans la fourchette de prix fixe de Rs Rs 560 à 580 par action, dans un lot de 26 actions. Dans l’espace non coté, les actions de Nuvoco Vistas n’ont réussi à obtenir qu’une faible prime, selon les personnes travaillant sur le marché gris. La société Nirma Group est la cinquième plus grande entreprise cimentière en Inde et la plus grande entreprise cimentière de l’Est de l’Inde en termes de capacité. Actuellement, les investisseurs ont la possibilité de soumissionner pour quatre introductions en bourse, dont deux se clôturent aujourd’hui.

Le troisième et dernier jour de souscription, les investisseurs particuliers ont souscrit 60% de leur part de l’introduction en bourse de Nuvoco Vistas, enchérissant sur 1,86 crore d’actions. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont soumis des offres pour 71% de leur part de l’émission ou 1,27 crore d’actions. Les investisseurs non institutionnels ont placé des offres pour 12% de la part réservée. Dans l’ensemble, l’émission a vu les investisseurs faire une offre pour 3,29 crores d’actions contre les 6,25 crores d’actions proposées aux investisseurs. La moitié de l’émission est réservée aux QIB tandis que 35% est destinée aux investisseurs particuliers, ne laissant que 15% aux NII. Après l’émission, la participation du groupe promoteur dans la société passera de 95,24 % à 71,03 %, tandis que celle des actionnaires publics passera de 4,76 % à 28,97 %.

INDSEC

Évaluation : Abonnez-vous

Nuvoco Vistas Corporation Ltd est l’un des principaux acteurs nationaux (capacité de 22 mt) et la plus grande entreprise de ciment de l’est de l’Inde. Nous pensons que la forte présence de la société dans l’est de l’Inde nous donne confiance dans ses perspectives de revenus futurs. Nous prévoyons que les perspectives de demande à court terme pour la demande de ciment proviendront du marché de l’Inde de l’Est en raison de l’accent mis par le gouvernement sur le développement des infrastructures et d’une base de population importante, ce qui entraînera une demande de logements. Dans la fourchette de prix supérieure de Rs 570, l’action se négocie à 18,8x FY21 EV/EBITDA. Nous attribuons une note d’abonnement au problème.

Sharekhan

Note : Non classé

Le leadership de Nuvoco dans la région de l’Est le place dans un environnement de demande sain, car la région devrait croître à un rythme plus rapide. De plus, les prix du ciment dans la région de l’Est ont connu une forte tendance à la hausse ces derniers temps. L’expansion de la capacité de ciment de 2,7 MTPA et le dégoulottage du clinker de 0,9 MTPA devraient aider à capter une demande plus élevée. L’introduction en bourse de Nuvoco Vistas est évaluée à un EV/EBITDA de 18,5 fois ses bénéfices pour l’exercice 2021 dans le haut de la fourchette de prix.

Courtage en valeurs mobilières d’antiquités

Évaluation : Abonnez-vous

Nuvoco envisage une introduction en bourse de Rs 50 milliards, la levée de fonds étant principalement destinée à la réduction de la dette de la société (~ Rs 15 milliards – nouvelle émission) et de la dette du promoteur (~ Rs 35 milliards – OFS). La société recherche une capitalisation boursière proche de ~ Rs 204 milliards lors de l’introduction en bourse ; nos interactions avec l’industrie suggèrent que lorsque le DRHP a été lancé pour Nuvoco en mai-21, l’évaluation de la demande était beaucoup plus élevée et les évaluations cibles ont considérablement diminué par rapport à ces niveaux. L’espérance réduite du MCap d’environ 200 milliards de roupies implique 18-19x FY21 EV/EBITDA et 9,5-11,5x FY22-FY23e EV/EBITDA – ce qui semble raisonnable, compte tenu de l’exubérance des pairs du secteur (les plus grands noms se négocient à 10,5-18,5x FY23 EV/EBITDA).

Valeurs mobilières HEM

S’abonner

La société apporte l’émission à une fourchette de prix de Rs 560-570 par action au multiple de 16 de l’EV/EBIDTA post-émission sur la base de l’EBIDTA de l’exercice 21. La société est la plus grande entreprise de fabrication de ciment en Inde orientale en termes de capacité totale avec des marques leaders sur le marché qui, un promoteur individuel expérimenté et une équipe de direction professionnelle ont un fort potentiel pour l’avenir. Par conséquent, nous recommandons « S’abonner » sur la question à des fins à long terme.

