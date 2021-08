NVAX Stock a trop dédié une base de fans contre laquelle parier

La pandémie de Covid-19 a fait des ravages en vies humaines et aussi en notre psychisme. Cela est particulièrement vrai à Wall Street où la tolérance a pratiquement disparu. Les opinions sont extrêmes, surtout en ce qui concerne les stocks de vaccins. Pour aggraver les choses, la variante Delta de Covid-19 augmente à l’échelle mondiale. Heureusement, il existe de nombreux vaccins disponibles qu’il suffit de distribuer. Mais aucun ne sera de Novavax (NASDAQ :NVAX) de sitôt. Une fois de plus, la société a annoncé qu’elle retardait la demande de la Food and Drug Administration pour son vaccin Covid-19. Naturellement, l’action NVAX a chuté après des heures de gros titre.

La direction a également déclaré des bénéfices, et il n’y en avait pas assez pour compenser le retard. Je me serais attendu à ce que cela baisse encore, car cela devient une habitude. Ils développent des vaccins depuis 1987 mais n’en ont pas encore mis sur le marché. Les experts nous assurent que c’est le bon, mais les investisseurs sont à cran. Les clôtures mensuelles les plus élevées pour ce titre ont eu lieu en septembre et décembre 2001 à 282 $. À titre de perspective, la clôture mensuelle la plus élevée d’avril de cette année n’était que la sixième plus élevée de tous les temps. Même le stock a été ici avant.

Les fans de NVAX Stock sont de fervents croyants

Une chose est une constante, et c’est l’amour que les fans de NVAX ont pour le stock. J’ai eu de nombreuses interactions sur les réseaux sociaux et j’ai vu leur passion de première main. C’est un véritable soutien pour un stock en difficulté. Avec un stock de mème comme celui-ci, les investisseurs particuliers font la différence. C’est-à-dire que je ne le vendrais pas même si je n’aimais pas le potentiel de hausse.

Je sais que j’ai l’air de détester, mais je ne le suis pas. J’ai été long à plusieurs reprises sur l’action NVAX en 2016. Et puis elle s’est effondrée, heureusement après que j’aie sorti mes positions autour de 15 $ par action (pré-split). Et puis je suis de nouveau passé à moins de 1 $ après avoir atteint un creux de près de 70 cents par action. Ce commerce était gratifiant et nous n’avions encore aucun signe de pandémie.

Cela dit, il est temps que la direction respecte ses promesses depuis si longtemps. D’autres les ont devancés, ce qui cause probablement des retards. Le groupe de sujets testés diminue une fois que les gens reçoivent d’autres vaccins. Je suivrai le comportement des investisseurs NVAX la semaine prochaine au fur et à mesure qu’ils digéreront ces gros titres. Espérons qu’entre-temps, les actions en général continuent d’être haussières. Sinon, une légère correction ajouterait de la pression sur ce titre.

Les indices ont encore battu des records cette semaine, avec le NASDAQ, S&P 500 et Dow Jones les indices ont tous atteint des sommets historiques les 5 et 6 août. Il est clair que l’appétit pour le risque est bel et bien vivant, et c’est un vent arrière que NVAX pourrait perdre. Actuellement, il est en baisse de près de 40 % par rapport à ses sommets, mais le rallye y était déraisonnable. Ces méga pics sont très probablement dus aux traders Reddit. En fait, depuis le début de l’année, il s’agit toujours d’une étoile en hausse de 71% et de près de 7000% par rapport à son creux d’il y a cinq ans.

Jouer le rattrapage ne sera pas facile

Il n’y a aucune raison de se sentir mal pour les taureaux qui étaient dedans depuis le début. Mon souci est de déployer un nouveau risque à partir d’ici en attendant des miracles. Moderne (NASDAQ :ARNm) et Pfizer (NYSE :PFE) les actions ont excellé, mais pour une bonne raison. Ils vendent déjà des millions de doses dans le monde entier. Ils vont très probablement commencer à augmenter progressivement les prix maintenant que l’urgence s’atténue. Novavax est à des kilomètres de là.

La fenêtre d’opportunité pour une énorme vente de lancement se referme. Les investisseurs devraient passer un certain temps à rechercher des installations de production pour déterminer la capacité une fois qu’elles ont démarré. Plus la publication des délais de gestion est longue, moins il est probable que l’action NVAX soit à la hauteur des attentes. Le plus souvent, la déception des cours boursiers provient de mauvaises prévisions. Le sentiment est un puissant catalyseur de prix, mais il joue dans les deux sens.

Même si je ne suis pas haussier pour l’action Novavax, je ne le suis certainement pas non plus. Tout d’abord, il est mauvais de parier contre un vaccin qui pourrait aider les gens à survivre. C’est aussi une mauvaise idée de parier contre les fans de ce stock de mèmes. Il est acceptable de spéculer sur son succès tant que la taille du risque est appropriée. Je résisterais également à une baisse de la moyenne ou à un all-in. Jusqu’à ce qu’il y ait des dates plus concrètes sur le marché, le titre reste trop spéculatif. Ce n’est pas une insulte mais plutôt une description du statu quo.

