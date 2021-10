NVAX Stock: est maintenant un jeu plus risqué, mais toujours à surveiller

Jusqu’à présent, j’ai été optimiste sur le jeu du vaccin Covid-19 Novavax (NASDAQ :NVAX). J’ai senti que son carnet de commandes internationales compensait son manque de progrès dans l’entrée sur le marché américain. Cela indiquait un potentiel de hausse pour l’action NVAX, car les investisseurs ne prenaient pas pleinement en compte les bénéfices futurs.

Même avec des nouvelles de Merck (NYSE :MRK) la pilule antivirale Covid-19, perçue comme quelque chose qui nuirait à la demande mondiale de vaccins, je ne l’ai pas considérée comme un moment de « game over » pour Novavax. Mais maintenant, en supposant que le rapport de Politico sur les vents contraires dans la fabrication soit exact, le scénario haussier pourrait s’essouffler pour les actions NVAX.

Maintenant, au lieu de considérer Novavax un jeu de vaccin à égalité avec les rivaux qui ont déjà franchi la ligne d’arrivée, comme Moderna (NASDAQ :ARNm) et Pfizer (NYSE :PFE), celui-ci a peut-être plus de points communs avec des pièces du camp des « aussi courus », telles que Ocugen (NASDAQ :OCGN) et Vaxart (NASDAQ :VXRT).

Pourtant, étant donné que l’action NVAX a chuté de près de 50% au cours du mois dernier, toute nouvelle positive pourrait faire grimper les actions. Cela en fait une opportunité commerciale potentielle, même s’il devient difficile de franchir la ligne d’arrivée du vaccin.

Novavax lutte contre les problèmes de fabrication et les défauts de pureté

Selon le rapport Politico, basé sur trois sources anonymes familières avec les problèmes de l’entreprise, Novavax a du mal à répondre aux normes de qualité des régulateurs. La Food and Drug Administration exige généralement un niveau de pureté d’environ 90 % pour chaque lot de vaccin. Novavax a livré des lots avec des niveaux de pureté d’environ 70%, selon des sources.

L’exposé soulève un doute supplémentaire quant à l’approbation du vaccin de Novavax aux États-Unis. Cela plaide également en faveur d’un déploiement international retardé. En particulier, Novavax est susceptible d’être nettement en deçà des 1,1 milliard de doses promises à COVAX, un consortium international mis en place pour fournir des vaccins aux pays en développement.

L’action NVAX a chuté de 15% en une seule journée après le rapport Politico, ce qui est logique. Les investisseurs se demandent maintenant si le fabricant de vaccins peut répondre aux attentes des analystes pour un chiffre d’affaires de 5,49 milliards de dollars en 2022 et un bénéfice de 32,30 $ par action.

Ne jetez pas l’éponge sur le stock NVAX pour l’instant

Il y a beaucoup à penser que Novavax continuera à trébucher et ne parviendra pas à capturer une part suffisante du marché mondial des vaccins. Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) ont plus ou moins verrouillé le marché américain des vaccins. De même que AstraZeneca (NASDAQ :AZN), ils ont également un avantage substantiel sur Novavax sur de nombreux marchés internationaux.

Les problèmes de fabrication et une potentielle pilule antivirale Covid-19 ne font qu’ajouter aux obstacles que l’entreprise doit surmonter afin de générer un volume important de ventes à partir de son vaccin.

Pourtant, il y a encore une chance que Novavax sorte son vaccin à temps pour que la pandémie soit un catalyseur plutôt qu’une opportunité manquée. Et compte tenu du sentiment baissier des actions NVAX, toute nouvelle positive pourrait suffire à stimuler un pourcentage à deux chiffres des actions.

Par exemple, nous pourrions voir les actions de NVAX se redresser sur tout progrès dans les efforts de la société pour obtenir une liste d’utilisation d’urgence (EUL) de l’Organisation mondiale de la santé. Considérant les mouvements sauvages que des noms comme Ocugen ont faits sur la seule attente d’une liste de l’OMS EUL, vous pouvez imaginer l’impact que l’obtention d’un aurait sur le stock NVAX.

Nous pourrions également voir les actions augmenter fortement si la société fournit des mises à jour positives lors de son prochain appel de résultats trimestriels, qui est prévu pour le 4 novembre.

Le résultat sur les actions NVAX

Novavax semble être un jeu plus risqué maintenant qu’il ne l’était il y a quelques semaines. Ses chances d’atteindre 500 $ par action semblent maintenant une chimère. Mais l’action NVAX peut toujours présenter une opportunité pour un commerce à haut risque, peut-être à haute récompense.

Après avoir été abattus par les gros titres négatifs, les actionnaires pourraient voir un mouvement rapide à la hausse des actions NVAX sur toute nouvelle positive.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.