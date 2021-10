NVAX Stock est sur le point de gagner sur la nécessité croissante de boosters

Novavax (NASDAQ :NVAX) continue d’être une course folle pour les investisseurs. L’action NVAX a perdu environ 35% de sa valeur depuis fin septembre. En général, les stocks de vaccins ont chuté à l’annonce de Merck (NYSE :MRK) Pilule Covid-19.

Les ventes d’initiés importantes pèsent davantage sur les actions NVAX. Le PDG de la société, Stanley Erck, a déchargé environ 92 000 actions début octobre. Donc, étant donné que NVAX a dépassé la moyenne mobile de 200 jours, l’action est-elle toujours un bon investissement ?

Cette opération d’initié ne me dérange pas particulièrement, car la vente d’initiés n’est pas un signal aussi fort que l’achat d’initiés. La vente de ces actions a été exécutée conformément à un plan de négociation préalablement convenu.

Tout compte fait, je suis toujours haussier sur l’action NVAX. Bien que je puisse prévoir certaines difficultés à court terme, je pense que le potentiel à long terme est toujours intact ici. C’est pourquoi les investisseurs devraient considérer cette action comme un achat à la baisse.

Stock NVAX : le monde a besoin de boosters

Il devient de plus en plus clair que la population mondiale devra recevoir au moins un rappel pour Covid-19. Cela est particulièrement vrai pour les immunodéprimés et les personnes âgées, qui n’ont peut-être pas construit une défense aussi solide dès les doses initiales. En fait, les injections de rappel connaissent déjà un besoin important dans des endroits comme Israël et Bahreïn, signalant peut-être une future orientation politique pour les États-Unis et d’autres pays.

De plus, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a récemment autorisé les deux Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm) pour des doses supplémentaires. De plus, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent des injections de rappel pour trois principaux groupes démographiques. Scientific American a défini ces groupes comme tels :

« [T]tuyau âgé de 65 ans ou plus, ceux âgés de 18 à 64 ans qui ont des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque de COVID sévère et les personnes de ce dernier groupe d’âge qui sont à haut risque d’exposition professionnelle, comme les travailleurs de la santé et les enseignants. »

Enfin, les National Institutes of Health (NIH) ont récemment publié les résultats positifs d’une étude concernant les vaccins « mélanger et assortir ». Selon The Atlantic, l’étude de 458 personnes a montré que les injections de rappel combinées sont sûres et pourraient éventuellement conduire à de meilleurs résultats.

Bien que l’étude ait été réalisée pour les vaccins existants sur le marché, le fait que le « mélange et l’appariement » soient sûrs et efficaces est une bonne nouvelle pour les actions Novavax et NVAX. Cela signifie qu’il existe encore une énorme opportunité de marché pour l’entreprise malgré son retard. De plus, étant donné que le vaccin de Novavax utilise une technologie différente de celle actuellement disponible sur le marché, il pourrait devenir le rappel de choix.

Novavax doit être exécuté

Alors, comment Novavax peut-il capitaliser sur ce potentiel ? La capacité d’exécution de la direction reste le principal risque pour les investisseurs en actions NVAX. Le vaccin de la société pourrait être bien meilleur que ce qui est disponible sur le marché aujourd’hui, mais tout cela est inutile à moins qu’il ne mette son produit dans les bras des gens.

Cela dit, je suis heureux de voir que Novavax fait déjà des progrès dans ce département. De l’avis de tous, il se prépare pour un lancement très bientôt.

Par exemple, l’entreprise a récemment signé un accord avec Mabion, une société de biotechnologie basée en Pologne. Le contrat est un accord de fabrication pour la production à grande échelle d’antigènes protéiques, un élément clé du vaccin de Novavax. En fin de compte, l’installation certifiée GMP de Mabion est un excellent ajout à la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’entreprise, en particulier à la lumière d’autres problèmes de fabrication. La direction a noté ce qui suit :

« L’ajout de l’expertise technique et de la capacité de production de Mabion au réseau de fabrication mondial de Novavax étend notre capacité à fournir un large accès à notre vaccin dans plusieurs régions. »

Les plats à emporter sur NVAX Stock

Espérons que nous entendrons plus de nouvelles comme celle-ci de Novavax dans les prochaines semaines. Les investisseurs commencent à perdre patience face à ce lancement de vaccin. Tout retard supplémentaire peut pénaliser le stock. Cependant, à mon avis, la hausse potentielle de l’action NVAX vaut probablement le risque tout de même.

Considérez ce choix du vaccin comme un achat.

